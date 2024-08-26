Uber оштрафован Нидерландами на $324 млн за передачу данных
Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, оштрафована Нидерландской службой по защите данных (Dutch Data Protection Authority, DPA) на $324 млн за передачу данных о европейских водителях в США, сообщает MarketWatch.
Нидерландская служба заявила, что компания нарушила Общий регламент ЕС по защите персональных данных, храня информацию о водителях из Европы на серверах в США. Как отмечает ведомство, Uber намерен оспорить штраф.
По информации издания, расследование началось после того, как более 170 французских водителей пожаловались на это французской правозащитной группе. Нидерландский регулятор штрафует Uber, потому что именно там находится европейская штаб-квартира компании.
Как следует из данных о штрафе, Uber отправлял данные учетной записи и лицензии такси, а также данные о местоположении, фотографии, платежные реквизиты, документы, удостоверяющие личность, а в некоторых случаях даже криминальные и медицинские данные водителей.
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