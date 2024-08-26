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Uber оштрафован Нидерландами на $324 млн за передачу данных

Ведомости

Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, оштрафована Нидерландской службой по защите данных (Dutch Data Protection Authority, DPA) на $324 млн за передачу данных о европейских водителях в США, сообщает MarketWatch.

Нидерландская служба заявила, что компания нарушила Общий регламент ЕС по защите персональных данных, храня информацию о водителях из Европы на серверах в США. Как отмечает ведомство, Uber намерен оспорить штраф.

По информации издания, расследование началось после того, как более 170 французских водителей пожаловались на это французской правозащитной группе. Нидерландский регулятор штрафует Uber, потому что именно там находится европейская штаб-квартира компании.

Как следует из данных о штрафе, Uber отправлял данные учетной записи и лицензии такси, а также данные о местоположении, фотографии, платежные реквизиты, документы, удостоверяющие личность, а в некоторых случаях даже криминальные и медицинские данные водителей.

23 августа московский суд оштрафовал американскую компанию Google на 3,5 млн руб. за неисполнение мер по ограничению доступа к запрещенной в России информации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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