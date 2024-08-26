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Количество DDoS-атак в мае достигло пикового значения

Ведомости

В мае было зафиксировано рекордное количество DDoS-атак на инфраструктуру российских компаний – 7232, в то время как в течение полугодия средний показатель составлял 5239 инцидентов. По сравнению с предыдущими месяцами среднее число атак на одну компанию увеличилось почти вдвое, говорится в отчете провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel. Данные были собраны с помощью сервиса защиты Selectel и позволяют оценить динамику и основные характеристики инцидентов в разрезе облачной инфраструктуры.

С января по июль 2024 г. российскими компаниями в общей сложности было отражено 31 436 DDoS-атак общей продолжительностью 3895 часов, следует из отчета Selectel. В феврале зафиксированы наиболее мощные атаки, достигавшие объема 332 Гбит/с и скорости 166 млн пакетов в секунду. Однако самые длительные атаки отмечались в апреле, когда общая продолжительность атак достигла 1141 часа, а средняя продолжительность одной атаки составила 12 минут. За полугодие среднее количество атак на одного клиента составило 1160, а в мае был установлен рекорд по числу атак — 7232 инцидента.

Характеристики атак включают переполнение полосы пропускания и исчерпание ресурсов сетевого оборудования. Максимальная длительность атаки на одного клиента составила 172 часа, что также было зафиксировано в апреле.

По данным компании «Солар», за первое полугодие 2024 г. было выявлено 676 000 ИБ-событий (событий, связанных с попытками нарушить информационную безопасность, ИБ), писали «Ведомости» в июле. На II квартал пришлось больше инцидентов – 381 000, подсчитали аналитики. Но в I квартале на фоне президентских выборов произошло рекордное количество критических для инфраструктуры компаний инцидентов (т. е. способных вывести из строя любую из систем инфраструктуры) – 527 против 278 во II квартале. В статистике «Солара» учитываются как успешные, так и отраженные системами безопасности инциденты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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