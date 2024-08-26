Количество DDoS-атак в мае достигло пикового значения
В мае было зафиксировано рекордное количество DDoS-атак на инфраструктуру российских компаний – 7232, в то время как в течение полугодия средний показатель составлял 5239 инцидентов. По сравнению с предыдущими месяцами среднее число атак на одну компанию увеличилось почти вдвое, говорится в отчете провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel. Данные были собраны с помощью сервиса защиты Selectel и позволяют оценить динамику и основные характеристики инцидентов в разрезе облачной инфраструктуры.
С января по июль 2024 г. российскими компаниями в общей сложности было отражено 31 436 DDoS-атак общей продолжительностью 3895 часов, следует из отчета Selectel. В феврале зафиксированы наиболее мощные атаки, достигавшие объема 332 Гбит/с и скорости 166 млн пакетов в секунду. Однако самые длительные атаки отмечались в апреле, когда общая продолжительность атак достигла 1141 часа, а средняя продолжительность одной атаки составила 12 минут. За полугодие среднее количество атак на одного клиента составило 1160, а в мае был установлен рекорд по числу атак — 7232 инцидента.
Характеристики атак включают переполнение полосы пропускания и исчерпание ресурсов сетевого оборудования. Максимальная длительность атаки на одного клиента составила 172 часа, что также было зафиксировано в апреле.
По данным компании «Солар», за первое полугодие 2024 г. было выявлено 676 000 ИБ-событий (событий, связанных с попытками нарушить информационную безопасность, ИБ), писали «Ведомости» в июле. На II квартал пришлось больше инцидентов – 381 000, подсчитали аналитики. Но в I квартале на фоне президентских выборов произошло рекордное количество критических для инфраструктуры компаний инцидентов (т. е. способных вывести из строя любую из систем инфраструктуры) – 527 против 278 во II квартале. В статистике «Солара» учитываются как успешные, так и отраженные системами безопасности инциденты.