Количество DDoS-атак в мае достигло пикового значения

С января по июль 2024 г. российскими компаниями в общей сложности было отражено 31 436 DDoS-атак общей продолжительностью 3895 часов, следует из отчета Selectel. В феврале зафиксированы наиболее мощные атаки, достигавшие объема 332 Гбит/с и скорости 166 млн пакетов в секунду. Однако самые длительные атаки отмечались в апреле, когда общая продолжительность атак достигла 1141 часа, а средняя продолжительность одной атаки составила 12 минут. За полугодие среднее количество атак на одного клиента составило 1160, а в мае был установлен рекорд по числу атак — 7232 инцидента.