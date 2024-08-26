Фадеев призвал создать неуязвимый для западных спецслужб мессенджер

По его словам, доступ должен предоставляться только в исключительных случаях, чтобы 23-я и 24-я статьи Конституции РФ о тайне переписки и частной жизни соблюдались и были обеспечены технически и процедурно. Фадеев подчеркивает, что ему не близок «американский подход, где правоохранительные органы имеют доступ ко всему массиву личной информации по умолчанию».