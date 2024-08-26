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Фадеев призвал создать неуязвимый для западных спецслужб мессенджер

Ведомости

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости создать неуязвимый для западных спецслужб мессенджер. Его слова приводит Telegram-канал СПЧ.

По его словам, отечественные цифровизаторы должны внедрить неуязвимый мессенджер. Фадеев подчеркивает, что были разработки, но, как заявил глава СПЧ, – безрезультатно. А в условиях военного конфликта и конфронтации с рядом других стран создание мессенджера он называет жизненно необходимой задачей.

«У нас складывается парадоксальная ситуация, когда частные или получастные компании (банки, мобильные операторы, интернет-компании и другие) имеют к любой информации о людях фактический доступ, а (отечественные) правоохранительные органы и спецслужбы – нет», – сообщил Фадеев.

По его словам, доступ должен предоставляться только в исключительных случаях, чтобы 23-я и 24-я статьи Конституции РФ о тайне переписки и частной жизни соблюдались и были обеспечены технически и процедурно. Фадеев подчеркивает, что ему не близок «американский подход, где правоохранительные органы имеют доступ ко всему массиву личной информации по умолчанию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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