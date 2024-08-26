Фадеев призвал создать неуязвимый для западных спецслужб мессенджер
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости создать неуязвимый для западных спецслужб мессенджер. Его слова приводит Telegram-канал СПЧ.
По его словам, отечественные цифровизаторы должны внедрить неуязвимый мессенджер. Фадеев подчеркивает, что были разработки, но, как заявил глава СПЧ, – безрезультатно. А в условиях военного конфликта и конфронтации с рядом других стран создание мессенджера он называет жизненно необходимой задачей.
«У нас складывается парадоксальная ситуация, когда частные или получастные компании (банки, мобильные операторы, интернет-компании и другие) имеют к любой информации о людях фактический доступ, а (отечественные) правоохранительные органы и спецслужбы – нет», – сообщил Фадеев.
По его словам, доступ должен предоставляться только в исключительных случаях, чтобы 23-я и 24-я статьи Конституции РФ о тайне переписки и частной жизни соблюдались и были обеспечены технически и процедурно. Фадеев подчеркивает, что ему не близок «американский подход, где правоохранительные органы имеют доступ ко всему массиву личной информации по умолчанию».