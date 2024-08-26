Росавиация выдала первый сертификат летной годности на БПЛА самолетного типа

С этого года в России запущен нацпроект «Беспилотные авиационные системы», его бюджет составляет около 900 млрд руб. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что цель проекта – обеспечить высокий уровень локализации производства дронов и возможности для их широкой эксплуатации в России. Самым дорогим, как следует из паспорта проекта, станет федпроект по стимулированию спроса, на него планируется израсходовать 320,6 млрд руб. за семь лет, из которых 177,6 млрд руб. – из госбюджета. На разработку и серийное производство БАС и комплектующих планируется потратить 267 млрд руб.