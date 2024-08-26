Росавиация выдала первый сертификат летной годности на БПЛА самолетного типа
Росавиация впервые выдала сертификат летной годности на гражданское беспилотное воздушное судно (БВС) самолетного типа OG-003 с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Двигатели дрона не требуют дополнительного оборудования для запуска, способны поднимать его в ограниченном пространстве без взлетно-посадочной полосы с грузом до 20 кг и осуществлять полет на расстояние до 300 км.
Изначально разработка беспилотной авиационной системы (БАС) OG-003 для ее практического использования в российских условиях велась совместно с китайским партнером, уточнили в Росавиации. Сейчас она полностью происходит в России. Разработчик машины – «БАС Глори Эйр» – рассчитывает приступить к серийному производству OG-003 в марте 2025 г.
«С момента подготовки к сертификации и до дня выдачи сертификата прошло около шести месяцев. В это же время параллельно велись работы по получению сертификатов летной годности еще для двух опытных моделей БВС – БАС OG-65 и БАС OG-202, на которые мы также в ближайшем будущем ждем документы», – сообщил генеральный директор «БАС Глори Эйр» Александр Михеев.
С этого года в России запущен нацпроект «Беспилотные авиационные системы», его бюджет составляет около 900 млрд руб. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что цель проекта – обеспечить высокий уровень локализации производства дронов и возможности для их широкой эксплуатации в России. Самым дорогим, как следует из паспорта проекта, станет федпроект по стимулированию спроса, на него планируется израсходовать 320,6 млрд руб. за семь лет, из которых 177,6 млрд руб. – из госбюджета. На разработку и серийное производство БАС и комплектующих планируется потратить 267 млрд руб.