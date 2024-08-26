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Росавиация выдала первый сертификат летной годности на БПЛА самолетного типа

Ведомости

Росавиация впервые выдала сертификат летной годности на гражданское беспилотное воздушное судно (БВС) самолетного типа OG-003 с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Двигатели дрона не требуют дополнительного оборудования для запуска, способны поднимать его в ограниченном пространстве без взлетно-посадочной полосы с грузом до 20 кг и осуществлять полет на расстояние до 300 км.

Изначально разработка беспилотной авиационной системы (БАС) OG-003 для ее практического использования в российских условиях велась совместно с китайским партнером, уточнили в Росавиации. Сейчас она полностью происходит в России. Разработчик машины – «БАС Глори Эйр» – рассчитывает приступить к серийному производству OG-003 в марте 2025 г.

«С момента подготовки к сертификации и до дня выдачи сертификата прошло около шести месяцев. В это же время параллельно велись работы по получению сертификатов летной годности еще для двух опытных моделей БВС – БАС OG-65 и БАС OG-202, на которые мы также в ближайшем будущем ждем документы», – сообщил генеральный директор «БАС Глори Эйр» Александр Михеев.

С этого года в России запущен нацпроект «Беспилотные авиационные системы», его бюджет составляет около 900 млрд руб. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что цель проекта – обеспечить высокий уровень локализации производства дронов и возможности для их широкой эксплуатации в России. Самым дорогим, как следует из паспорта проекта, станет федпроект по стимулированию спроса, на него планируется израсходовать 320,6 млрд руб. за семь лет, из которых 177,6 млрд руб. – из госбюджета. На разработку и серийное производство БАС и комплектующих планируется потратить 267 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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