Сервис для заметок и баз данных Notion перестанет работать в РФ с 9 сентября

В июне минфин США расширил санкции в отношении российских компаний. В соответствии с новыми правилами американским IT-компаниям будет запрещено оказывать ряд IT-услуг любым российским заказчикам. В частности, речь идет о продаже софта для проектирования, облачных сервисов и решений для управления предприятием, а также проведении IT-консультаций. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 г.