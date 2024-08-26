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Сервис для заметок и баз данных Notion перестанет работать в РФ с 9 сентября

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Платформа для заметок, списков и таблиц Notion закроет доступ пользователям из России с 9 сентября. Решение связано с санкциями США, говорится на сайте компании.

«Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к определенным программным продуктам и услугам любому лицу в России. В связи с этими ограничениями 9 сентября 2024 г. Notion больше не будет предоставлять пользователям, находящимся в России, доступ к платформе», – говорится в сообщении.

В июне минфин США расширил санкции в отношении российских компаний. В соответствии с новыми правилами американским IT-компаниям будет запрещено оказывать ряд IT-услуг любым российским заказчикам. В частности, речь идет о продаже софта для проектирования, облачных сервисов и решений для управления предприятием, а также проведении IT-консультаций. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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