FT: убытки Telegram составили $173 млн в 2023 году
Общие убытки Telegram в 2023 г. составили около $173 млн после уплаты налогов, сообщает Financial Times со ссылкой на финансовую отчетность компании.
Выручка Telegram в прошлом году составила $342 млн при операционном убытке в $108 млн.
Издание подчеркивает, что надежды Telegram на прибыльное IPO были подорваны обвинениями, выдвинутыми против основателя мессенджера Павла Дурова, что обернулось убытками для держателей облигаций компании. FT называет ситуацию катастрофической для Telegram и Дурова, который рассчитывал расширить бизнес в преддверии возможного листинга на фондовой бирже к 2026 г. По мнению экспертов, любой листинг станет затруднительным, если будет отток рекламодателей из-за обвинений в адрес основателя платформы.
Telegram полностью принадлежит Дурову, владеющему многомиллиардным криптовалютным состоянием. Но компания привлекла около $2,4 млрд долгового финансирования со сроком погашения на 2026 г. Сюда входит предложение облигаций на $1 млрд в 2021 г., в числе инвесторов были государственные фонды Абу-Даби. В начале года было привлечено $330 млн по выпуску, который, по словам Дурова, был переподписан.
Кроме того, Дуров лично купил облигации Telegram стоимостью не менее $64 млн – по данным издания, «в рамках того, что он ранее описал как инвестирование "сотен миллионов" в рост Telegram». После задержания Дурова облигации Telegram снизились в цене почти на 10% и составляют около 87 центов за доллар с доходностью более 16%.
«Согласно условиям, держатели облигаций Telegram смогут конвертировать старший необеспеченный долг в акции со скидкой к цене IPO Telegram, если листинг состоится до конца марта 2026 г., что станет для компании стимулом провести листинг до этой даты», – говорится в материале.
Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже 24 августа, а 28-го ему предъявили обвинения. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. В этот же день суд отпустил предпринимателя под надзор. До решения суда издание Politico сообщило со ссылкой на правительственные документы, что власти Франции выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 г. При этом на данном этапе дело не затрагивает родственника бизнесмена.