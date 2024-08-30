FT: убытки Telegram составили $173 млн в 2023 году

Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже 24 августа, а 28-го ему предъявили обвинения. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. В этот же день суд отпустил предпринимателя под надзор. До решения суда издание Politico сообщило со ссылкой на правительственные документы, что власти Франции выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 г. При этом на данном этапе дело не затрагивает родственника бизнесмена.