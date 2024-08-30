Российский космонавт Горбунов вошел в сокращенный состав миссии SpaceX Crew 9

Это будет первый полет Горбунова в космос. Будущий космонавт родился в Железногорске Курской области, изучал инженерное дело в области космических аппаратов и разгонных блоков в Московском авиационном институте, окончил военную кафедру по специальности «эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных двигателей». До того как в 2018 г. его зачислили в отряд космонавтов, Горбунов работал инженером в корпорации «Энергия» и поддерживал запуски грузовых космических кораблей с космодрома Байконур.