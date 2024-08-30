Российский космонавт Горбунов вошел в сокращенный состав миссии SpaceX Crew 9
Специалист по полетам «Роскосмоса» Александр Горбунов вошел в сокращенный экипаж миссии SpaceX Crew 9, который отправится к Международной космической станции (МКС) в сентябре. Об этом сообщается на сайте NASA.
«Астронавт NASA Ник Хейг и космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов отправятся не ранее 24 сентября к МКС в рамках миссии SpaceX Crew 9», – сказано в сообщении.
Командир астронавтов NASA Зена Кардман и специалист по полетам Стефани Уилсон, которые также должны были войти в состав экипажа, могут быть переведены в будущую миссию. Хейг отправится на космическую станцию в качестве командира экипажа, Горбунов будет специалистом миссии.
Сокращение состава миссии связано с решением вернуть испытательный корабль Boeing Starliner без экипажа и запустить Crew 9 с двумя незанятыми местами.
24 августа NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа. Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г.
В июне Boeing осуществил первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС. Цель полета – протестировать способность корабля доставлять экипажи к станции и обратно. Приземление Starliner планировалось через восемь дней после запуска на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.
В феврале NASA сообщило, что Горбунов стал одним из членов экипажа миссии NASA SpaceX Crew 9, готовящейся к запуску на МКС. Кроме него на борту космического корабля Dragon должны были находиться Кардман, Хейг и Уилсон.
Это будет первый полет Горбунова в космос. Будущий космонавт родился в Железногорске Курской области, изучал инженерное дело в области космических аппаратов и разгонных блоков в Московском авиационном институте, окончил военную кафедру по специальности «эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных двигателей». До того как в 2018 г. его зачислили в отряд космонавтов, Горбунов работал инженером в корпорации «Энергия» и поддерживал запуски грузовых космических кораблей с космодрома Байконур.