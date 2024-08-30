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Российский космонавт Горбунов вошел в сокращенный состав миссии SpaceX Crew 9

Ведомости

Специалист по полетам «Роскосмоса» Александр Горбунов вошел в сокращенный экипаж миссии SpaceX Crew 9, который отправится к Международной космической станции (МКС) в сентябре. Об этом сообщается на сайте NASA.

«Астронавт NASA Ник Хейг и космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов отправятся не ранее 24 сентября к МКС в рамках миссии SpaceX Crew 9», – сказано в сообщении.

Командир астронавтов NASA Зена Кардман и специалист по полетам Стефани Уилсон, которые также должны были войти в состав экипажа, могут быть переведены в будущую миссию. Хейг отправится на космическую станцию в качестве командира экипажа, Горбунов будет специалистом миссии.

Сокращение состава миссии связано с решением вернуть испытательный корабль Boeing Starliner без экипажа и запустить Crew 9 с двумя незанятыми местами.

24 августа NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа. Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г.

В июне Boeing осуществил первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС. Цель полета – протестировать способность корабля доставлять экипажи к станции и обратно. Приземление Starliner планировалось через восемь дней после запуска на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

В феврале NASA сообщило, что Горбунов стал одним из членов экипажа миссии NASA SpaceX Crew 9, готовящейся к запуску на МКС. Кроме него на борту космического корабля Dragon должны были находиться Кардман, Хейг и Уилсон.

Это будет первый полет Горбунова в космос. Будущий космонавт родился в Железногорске Курской области, изучал инженерное дело в области космических аппаратов и разгонных блоков в Московском авиационном институте, окончил военную кафедру по специальности «эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных двигателей». До того как в 2018 г. его зачислили в отряд космонавтов, Горбунов работал инженером в корпорации «Энергия» и поддерживал запуски грузовых космических кораблей с космодрома Байконур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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