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ФСТЭК рекомендует органам власти закрыть доступ для иностранных поисковых ботов

Ведомости

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), подведомственная Минобороны, рекомендует органам власти закрыть свои сайты для иностранных поисковых ботов, например GPTBot от американской OpenAI, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на федеральные органы.

Как отмечает газета, не все федеральные органы выполнили рекомендацию. ФСТЭК разослала рекомендательная письмо от 20 августа, в нем говорится, что зарубежные поисковые боты «собирают информацию о существующих уязвимостях информационных ресурсов органов государственной власти РФ и о персональных данных, чтобы использовать их в зарубежных моделях машинного обучения».

Как пишет издание, сама ФСТЭК не соблюла рекомендацию, так как в странице сайта не было обнаружено запрещающей запретительной директивы для GPTBot. Точно так же как ее нет на сайтах МЧС, Минздрава и Минцифры. Как рассказали эксперты, опрошенные изданием, массивные кибератаки с применением вышеупомянутых ботов возможны лишь гипотетически, однако есть боты, которые целенаправленно выискивают уязвимости в коде страницы.

24 июля «Ведомости» писали, что количество кибератак на российские компании в первом полугодии 2024 г. выросло на 10%. Особенно активно злоумышленники вели себя в I квартале на фоне президентских выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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