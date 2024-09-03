ФСТЭК рекомендует органам власти закрыть доступ для иностранных поисковых ботов
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), подведомственная Минобороны, рекомендует органам власти закрыть свои сайты для иностранных поисковых ботов, например GPTBot от американской OpenAI, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на федеральные органы.
Как отмечает газета, не все федеральные органы выполнили рекомендацию. ФСТЭК разослала рекомендательная письмо от 20 августа, в нем говорится, что зарубежные поисковые боты «собирают информацию о существующих уязвимостях информационных ресурсов органов государственной власти РФ и о персональных данных, чтобы использовать их в зарубежных моделях машинного обучения».
Как пишет издание, сама ФСТЭК не соблюла рекомендацию, так как в странице сайта не было обнаружено запрещающей запретительной директивы для GPTBot. Точно так же как ее нет на сайтах МЧС, Минздрава и Минцифры. Как рассказали эксперты, опрошенные изданием, массивные кибератаки с применением вышеупомянутых ботов возможны лишь гипотетически, однако есть боты, которые целенаправленно выискивают уязвимости в коде страницы.
24 июля «Ведомости» писали, что количество кибератак на российские компании в первом полугодии 2024 г. выросло на 10%. Особенно активно злоумышленники вели себя в I квартале на фоне президентских выборов.