ФСТЭК рекомендует органам власти закрыть доступ для иностранных поисковых ботов

Как пишет издание, сама ФСТЭК не соблюла рекомендацию, так как в странице сайта не было обнаружено запрещающей запретительной директивы для GPTBot. Точно так же как ее нет на сайтах МЧС, Минздрава и Минцифры. Как рассказали эксперты, опрошенные изданием, массивные кибератаки с применением вышеупомянутых ботов возможны лишь гипотетически, однако есть боты, которые целенаправленно выискивают уязвимости в коде страницы.