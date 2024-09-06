В работе Rutube на фоне DDoS-атаки произошел сбой
В России наблюдается массовый сбой в работе видеохостинга Rutube, общее число жалоб 6 сентября достигло 1590, следует из данных портала «Сбой.рф».
Наибольшее число жалоб фиксируется в Москве (27%), Санкт-Петербурге (8%), Московской области (5%), Краснодарском крае (4%). В Свердловской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Новосибирской областях на сбои в работе сервиса пожаловались по 3% пользователей, а в Башкортостане, Воронежской и Челябинской областях, Татарстане, Красноярском и Пермском краях – по 2%.
В Rutube пояснили, что причиной сбоя стала DDoS-атака – крупнейшая за последние два года.
«В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», – говорится в Telegram-канале сервиса.
В том же месяце DDоS-атака на российских операторов связи стала причиной сбоя в работе ряда сервисов. В частности, речь о мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).