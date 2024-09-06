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В работе Rutube на фоне DDoS-атаки произошел сбой

Ведомости

В России наблюдается массовый сбой в работе видеохостинга Rutube, общее число жалоб 6 сентября достигло 1590, следует из данных портала «Сбой.рф».

Наибольшее число жалоб фиксируется в Москве (27%), Санкт-Петербурге (8%), Московской области (5%), Краснодарском крае (4%). В Свердловской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Новосибирской областях на сбои в работе сервиса пожаловались по 3% пользователей, а в Башкортостане, Воронежской и Челябинской областях, Татарстане, Красноярском и Пермском краях – по 2%.

В Rutube пояснили, что причиной сбоя стала DDoS-атака – крупнейшая за последние два года.

«В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», – говорится в Telegram-канале сервиса.

В конце августа сбой наблюдался в работе сайтов и приложений маркетплейсов Wildberries и Ozon. На работу Wildberries пожаловались более 1300 пользователей из нескольких регионов России, а на Ozon - 176 (обычное число жалоб на работу ресурса составляет от 10 до 40 в день).

В том же месяце DDоS-атака на российских операторов связи стала причиной сбоя в работе ряда сервисов. В частности, речь о мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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