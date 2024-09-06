В работе Rutube на фоне DDoS-атаки произошел сбой

В конце августа сбой наблюдался в работе сайтов и приложений маркетплейсов Wildberries и Ozon. На работу Wildberries пожаловались более 1300 пользователей из нескольких регионов России, а на Ozon - 176 (обычное число жалоб на работу ресурса составляет от 10 до 40 в день).