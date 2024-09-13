Минцифры предложило обязать россиян подтверждать личность при покупке SIM-карт

Если клиенты не уменьшат количество карт в рамках указанного периода, все их номера перестанут обслуживаться. Иностранцы, у которых уже есть российские SIM-карты, должны будут до обозначенной даты подтвердить свою личность с помощью биометрии. Кроме того, проект предлагает ограничить оплату услуг связи наличными. Она будет доступна только при подтверждении личности и в уполномоченных кабмином организациях.