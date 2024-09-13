Минцифры предложило обязать россиян подтверждать личность при покупке SIM-карт
Министерство цифрового развития предложило ввести обязательное подтверждение личности при покупке SIM-карт. Соответствующий проект закона размещен на федеральном портале проектов правовых актов.
Ведомство предложило обязать граждан подтверждать личность с помощью паспорта, портала «Госуслуг», по биометрии или через организацию, уполномоченную правительством России. Согласно документу, ее определят позднее. При этом иностранные граждане смогут подтвердить личность только по биометрии.
Минцифры также предлагает обязать операторов связи проверить уже заключенные договоры и уведомить клиентов в случае, если у них превышен лимит по количеству SIM-карт. Это, согласно проекту документа, необходимо будет сделать до завершения переходного периода. Для россиян он установлен до 1 ноября 2025 г., а для иностранных граждан – до 1 июля 2025 г.
Если клиенты не уменьшат количество карт в рамках указанного периода, все их номера перестанут обслуживаться. Иностранцы, у которых уже есть российские SIM-карты, должны будут до обозначенной даты подтвердить свою личность с помощью биометрии. Кроме того, проект предлагает ограничить оплату услуг связи наличными. Она будет доступна только при подтверждении личности и в уполномоченных кабмином организациях.
В августе президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливается максимальное количество SIM-карт на одного человека. Для иностранных граждан лимит составляет 10 штук, а количество зарегистрированных SIM-карт на одного гражданина России не должно превышать 20.
Согласно закону, оператор должен через «Госуслуги» уведомлять гражданина о зарегистрированных на его имя SIM-картах. Пользователь также через «Госуслуги» сможет приостанавливать их обслуживание. Для иностранных граждан вводится обязательная биометрия и запрет на заключение договора об оказании услуг связи через интернет.