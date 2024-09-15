Корабль с туристами миссии Polaris Dawn приводнился в Мексиканском заливе

12 сентября Айзекман открыл люк космического корабля Crew Dragon и вышел в открытый космос. После того как он вернулся на корабль, в открытый космос вышла инженер SpaceX Сара Джиллис. Это первый случай в истории, когда в открытом космосе оказались непрофессиональные космонавты.