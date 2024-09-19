Запуск Crew Dragon с Горбуновым к МКС состоится 26 сентября
NASA запланировало запуск корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым к Международной космической станции (МКС) на 26 сентября. Об этом говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».
«По сообщению NASA, запуск к МКС корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Александром Горбуновым отложен на 26 сентября. Ожидается, что экипаж прибудет на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) 21 сентября», – сказано в сообщении.
Запуск корабля планируется ракетой-носителем Falcon-9. Полет состоится в рамках соглашения о перекрестных полетах «Роскосмоса» и NASA.
Изначально старт был запланирован на 25 сентября. На Crew Dragon есть четыре места для членов экипажа, но в этот раз на корабле к МКС отправятся только двое – Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Это первый полет Горбунова в космос.
Два свободных места нужны для спуска на Землю астронавтов Суниты Уильямс и Бутча Уилмора, которые застряли на МКС с июня из-за неполадок с кораблем Boeing Starliner. 7 сентября Starliner вернули на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г.