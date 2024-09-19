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Запуск Crew Dragon с Горбуновым к МКС состоится 26 сентября

Ведомости

NASA запланировало запуск корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым к Международной космической станции (МКС) на 26 сентября. Об этом говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

«По сообщению NASA, запуск к МКС корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Александром Горбуновым отложен на 26 сентября. Ожидается, что экипаж прибудет на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) 21 сентября», – сказано в сообщении.

Запуск корабля планируется ракетой-носителем Falcon-9. Полет состоится в рамках соглашения о перекрестных полетах «Роскосмоса» и NASA. 

Изначально старт был запланирован на 25 сентября. На Crew Dragon есть четыре места для членов экипажа, но в этот раз на корабле к МКС отправятся только двое – Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Это первый полет Горбунова в космос.

Два свободных места нужны для спуска на Землю астронавтов Суниты Уильямс и Бутча Уилмора, которые застряли на МКС с июня из-за неполадок с кораблем Boeing Starliner. 7 сентября Starliner вернули на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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