Минцифры утвердило скидки на оплату операторами связи частот 5G

Россия запустила свои первые низкоорбитальные спутники связи 5G в конце мая этого года. Спутники запустила российская компания «Бюро 1440», это ее вторая исследовательская миссия. Первая миссия «Рассвет-1» началась 27 июня 2023 г., ее признали полностью успешной.