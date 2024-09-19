Минцифры утвердило скидки на оплату операторами связи частот 5G
Минцифры утвердило понижающие коэффициенты для оплаты частот в различных диапазонах для сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
Согласно приказу, коэффициент для оплаты диапазона 24,25-29,5 ГГц будет составлять 0,001, для других диапазонов – 0,1. До этого подобная скидка применялась для частот LTE.
Как заявляли в Минцифры, введение коэффициентов позволит отрасли «активнее развиваться и инвестировать в инфраструктуру». В частности, строить базовые станции, развивать новые технологии и улучшать качество связи.
18 мая замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко сообщил, что тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся в России до 2030 г. Появление тестовых зон 5G предусмотрено проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Россия запустила свои первые низкоорбитальные спутники связи 5G в конце мая этого года. Спутники запустила российская компания «Бюро 1440», это ее вторая исследовательская миссия. Первая миссия «Рассвет-1» началась 27 июня 2023 г., ее признали полностью успешной.