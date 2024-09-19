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Минцифры утвердило скидки на оплату операторами связи частот 5G

Ведомости

Минцифры утвердило понижающие коэффициенты для оплаты частот в различных диапазонах для сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Согласно приказу, коэффициент для оплаты диапазона 24,25-29,5 ГГц будет составлять 0,001, для других диапазонов – 0,1. До этого подобная скидка применялась для частот LTE.

Как заявляли в Минцифры, введение коэффициентов позволит отрасли «активнее развиваться и инвестировать в инфраструктуру». В частности, строить базовые станции, развивать новые технологии и улучшать качество связи.

18 мая замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко сообщил, что тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся в России до 2030 г. Появление тестовых зон 5G предусмотрено проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Россия запустила свои первые низкоорбитальные спутники связи 5G в конце мая этого года. Спутники запустила российская компания «Бюро 1440», это ее вторая исследовательская миссия. Первая миссия «Рассвет-1» началась 27 июня 2023 г., ее признали полностью успешной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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