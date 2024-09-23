Космический корабль с россиянами и американцем прибыл с МКС на Землю
Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб, которые пробыли год на Международной космической станции (МКС), а также астронавт NASA Трейси Дайсон вернулись с МКС на Землю. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-25» приземлился в районе казахстанского города Жезказган в 14:59 мск, сообщается на сайте «Роскосмоса».
Кононенко, Чуб и Дайсон являются участниками 70-й и 71-й длительных экспедиций. Они провели в космосе 374 суток, это самый продолжительный полет по программе МКС.
«Впереди них (Кононенко и Чуба) теперь только соотечественники Валерий Поляков и Сергей Авдеев, которые провели на орбите соответственно 438 суток в 1994-1995 гг. и 380 суток в 1998–1999 гг., совершая полеты на станции «Мир», – говорится в сообщении.
Перед отправлением на Землю корабль отстыковался от российского узлового модуля «Причал». Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме.
С сентября 2023 г. по российской программе Кононенко и Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС», выполнили два выхода в открытый космос.
11 сентября на МКС прибыл «Союз МС-26» с участниками 72-й длительной экспедиции на борту (космонавтами «Роскосмоса» Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом). В ходе 72-й длительной экспедиции с расчетной длительностью 202 суток запланирован выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30», проведение научных исследований.
15 сентября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило, что после запуска на МКС «Союза МС-26» был установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите Земли – 19 человек. Предыдущий рекорд был достигнут 30 мая 2023 г. после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16». Тогда на орбите Земли находились 17 человек.