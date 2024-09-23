Космический корабль с россиянами и американцем прибыл с МКС на Землю

15 сентября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило, что после запуска на МКС «Союза МС-26» был установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите Земли – 19 человек. Предыдущий рекорд был достигнут 30 мая 2023 г. после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16». Тогда на орбите Земли находились 17 человек.