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Космический корабль с россиянами и американцем прибыл с МКС на Землю

Ведомости

Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб, которые пробыли год на Международной космической станции (МКС), а также астронавт NASA Трейси Дайсон вернулись с МКС на Землю. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-25» приземлился в районе казахстанского города Жезказган в 14:59 мск, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Кононенко, Чуб и Дайсон являются участниками 70-й и 71-й длительных экспедиций. Они провели в космосе 374 суток, это самый продолжительный полет по программе МКС.

«Впереди них (Кононенко и Чуба) теперь только соотечественники Валерий Поляков и Сергей Авдеев, которые провели на орбите соответственно 438 суток в 1994-1995 гг. и 380 суток в 1998–1999 гг., совершая полеты на станции «Мир», – говорится в сообщении.

Перед отправлением на Землю корабль отстыковался от российского узлового модуля «Причал». Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме.

С сентября 2023 г. по российской программе Кононенко и Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС», выполнили два выхода в открытый космос.

11 сентября на МКС прибыл «Союз МС-26» с участниками 72-й длительной экспедиции на борту (космонавтами «Роскосмоса» Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом). В ходе 72-й длительной экспедиции с расчетной длительностью 202 суток запланирован выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30», проведение научных исследований.

15 сентября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило, что после запуска на МКС «Союза МС-26» был установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите Земли – 19 человек. Предыдущий рекорд был достигнут 30 мая 2023 г. после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16». Тогда на орбите Земли находились 17 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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