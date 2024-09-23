В России заработал бот для сообщения о незаконной информации в Telegram

Дуров заявил, что поиск в Telegram мощнее, чем в других приложениях для обмена сообщениями, поскольку позволяет находить публичные каналы и ботов. В то же время, этой функцией злоупотребляли продавцы нелегальных товаров. Теперь, по его словам, поиск стал безопаснее, проблемный контент больше недоступен.