В России заработал бот для сообщения о незаконной информации в Telegram
Бот для передачи нарушающей правила мессенджера Telegram информации заработал в России, убедился корреспондент «Ведомостей».
Официальный бот был запущен 23 сентября, о старте работы объявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, специальная команда модераторов за последние несколько недель удалила «весь проблемный контент» в открытом поиске Telegram.
Для передачи «чего-то небезопасного или незаконного» в поиске был создан соответствующий бот для пользователей. Первое время в чате бота с российскими пользователями сообщалось об отсутствии доступа в регионе.
23 сентября Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы.
Дуров заявил, что поиск в Telegram мощнее, чем в других приложениях для обмена сообщениями, поскольку позволяет находить публичные каналы и ботов. В то же время, этой функцией злоупотребляли продавцы нелегальных товаров. Теперь, по его словам, поиск стал безопаснее, проблемный контент больше недоступен.
24 августа основателя Telegram Дурова задержали в Париже, куда он прилетел из Баку. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. 5 сентября Дуров заверил, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах и пообещал усовершенствовать платформу.