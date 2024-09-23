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В России заработал бот для сообщения о незаконной информации в Telegram

Ведомости

Бот для передачи нарушающей правила мессенджера Telegram информации заработал в России, убедился корреспондент «Ведомостей».

Официальный бот был запущен 23 сентября, о старте работы объявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, специальная команда модераторов за последние несколько недель удалила «весь проблемный контент» в открытом поиске Telegram. 

Для передачи «чего-то небезопасного или незаконного» в поиске был создан соответствующий бот для пользователей. Первое время в чате бота с российскими пользователями сообщалось об отсутствии доступа в регионе.

23 сентября Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы. 

Дуров заявил, что поиск в Telegram мощнее, чем в других приложениях для обмена сообщениями, поскольку позволяет находить публичные каналы и ботов. В то же время, этой функцией злоупотребляли продавцы нелегальных товаров. Теперь, по его словам, поиск стал безопаснее, проблемный контент больше недоступен. 

24 августа основателя Telegram Дурова задержали в Париже, куда он прилетел из Баку. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. 

Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. 5 сентября Дуров заверил, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах и пообещал усовершенствовать платформу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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