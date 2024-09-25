Uber запустит роботакси в ОАЭ в партнерстве с китайской WeRide
Американская Uber Technologies запустит беспилотное такси в ОАЭ в партнерстве с китайской WeRide, пишет Reuters.
Объявление о сотрудничестве станет возможностью для WeRide расширить свое присутствие за пределами Китая, а для Uber – продолжить интеграцию роботакси в свою платформу такси.
Как отмечает агентство, в середине сентября Uber расширил партнерство с Alphabet по запуску роботакси в Остине и Атланте (США). В августе Uber объединился с General Motors. Предполагается, что подразделение GM по производству беспилотных машин Cruise Automation будет поставлять транспортные средства Uber.
В июне 2023 г. беспилотное такси в городе начал тестировать российский «Яндекс». Тогда компания объявила о запуске в одном из районов Москвы тестирования роботакси – сервиса заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект (ИИ).
«Яндекс» в 2018 г. подписал соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта. Совместная работа с властями поможет подготовить законодательную базу для внедрения беспилотных технологий на улицах столицы, рассчитывали тогда в компании. «Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г.