Uber запустит роботакси в ОАЭ в партнерстве с китайской WeRide

«Яндекс» в 2018 г. подписал соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта. Совместная работа с властями поможет подготовить законодательную базу для внедрения беспилотных технологий на улицах столицы, рассчитывали тогда в компании. «Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г.