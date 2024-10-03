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OpenAI привлекла $6,6 млрд в рамках очередного инвестраунда

Ведомости

OpenAI, компания – разработчик ChatGPT, привлекла $6,6 млрд в рамках инвестраунда, получив оценку в $157 млрд. Об этом сообщается на сайте компании.

«Новое финансирование позволит нам удвоить наше лидерство в передовых исследованиях ИИ, увеличить вычислительную мощность и продолжить создание инструментов», – сообщили в компании.

Пресс-служба не приводит инвесторов, однако, по информации The Wall Street Journal, инвестраунд возглавила венчурная компания Thrive Capital, которая вложила в OpenAI $1,25 млрд. Microsoft вложил чуть меньше $1 млрд, сообщает издание со ссылкой на источники. Среди новых инвесторов был токийский конгломерат SoftBank, который вложил около $500 млн, и производитель чипов искусственного интеллекта Nvidia, который инвестировал около $100 млн. Среди других инвесторов были Khosla Ventures, Altimeter Capital, Fidelity Management and Research Company и MGX, поддерживаемая ОАЭ.

26 сентября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что OpenAI обсуждает реструктуризацию с целью превращения в коммерческий бизнес для привлечения финансирования и возможность предоставления сооснователю и гендиректору Сэму Альтману 7% акций компании. 17 ноября 2023 г. Альтман был уволен из OpenAI. Решение было принято советом директоров, в качестве причины увольнения Альтмана руководство компании назвало недостаточную искренность и открытость в коммуникации. По решению совета должность председателя совета директоров также покинул Грег Брокман. 22 ноября стало известно о возвращении Альтмана в компанию в качестве генерального директора с новым советом директоров. К работе вернулся и Брокман. В марте, после проведения юридической проверки, Альтману разрешили вернуться в совет директоров OpenAI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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