OpenAI привлекла $6,6 млрд в рамках очередного инвестраунда
OpenAI, компания – разработчик ChatGPT, привлекла $6,6 млрд в рамках инвестраунда, получив оценку в $157 млрд. Об этом сообщается на сайте компании.
«Новое финансирование позволит нам удвоить наше лидерство в передовых исследованиях ИИ, увеличить вычислительную мощность и продолжить создание инструментов», – сообщили в компании.
Пресс-служба не приводит инвесторов, однако, по информации The Wall Street Journal, инвестраунд возглавила венчурная компания Thrive Capital, которая вложила в OpenAI $1,25 млрд. Microsoft вложил чуть меньше $1 млрд, сообщает издание со ссылкой на источники. Среди новых инвесторов был токийский конгломерат SoftBank, который вложил около $500 млн, и производитель чипов искусственного интеллекта Nvidia, который инвестировал около $100 млн. Среди других инвесторов были Khosla Ventures, Altimeter Capital, Fidelity Management and Research Company и MGX, поддерживаемая ОАЭ.
26 сентября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что OpenAI обсуждает реструктуризацию с целью превращения в коммерческий бизнес для привлечения финансирования и возможность предоставления сооснователю и гендиректору Сэму Альтману 7% акций компании. 17 ноября 2023 г. Альтман был уволен из OpenAI. Решение было принято советом директоров, в качестве причины увольнения Альтмана руководство компании назвало недостаточную искренность и открытость в коммуникации. По решению совета должность председателя совета директоров также покинул Грег Брокман. 22 ноября стало известно о возвращении Альтмана в компанию в качестве генерального директора с новым советом директоров. К работе вернулся и Брокман. В марте, после проведения юридической проверки, Альтману разрешили вернуться в совет директоров OpenAI.