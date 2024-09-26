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OpenAI в рамках реструктуризации обсуждает передачу Альтману 7% акций компании

Ведомости

Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обсуждает ее реструктуризацию с целью превращения в коммерческий бизнес для привлечения финансирования и возможность предоставления сооснователю и гендиректору Сэму Альтману 7% акций компании. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

OpenAI была создана в 2015 г. как некоммерческая организация (НКО). В настоящий момент компания обдумывает изменения на фоне ухода ряда сотрудников. Представитель компании сообщил, что OpenAI по-прежнему сосредоточена на создании искусственного интеллекта и указал, что некоммерческая организация «продолжит существовать».

25 сентября об уходе из компании объявила в соцсети X технический директор OpenAI Мира Мурати. Причиной ухода она назвала желание выделить время для своих собственных исследований.

6 августа сооснователь OpenAI Джон Шульман заявил, что покидает компанию и переходит в Anthropic, занимающийся разработкой решений в области искусственного интеллекта (ИИ). В тот же день соучредитель OpenAI Грег Брокман заявил, что берет творческий отпуск до конца года. 15 мая об уходе из компании сообщил ее сооснователь Илья Суцкевер.

17 ноября 2023 г. из OpenAI был уволен Альтман. Решение было принято советом директоров, в качестве причины увольнения Альтмана руководство компании назвало недостаточную искренность и открытость в коммуникации. По решению совета должность председателя совета директоров также покинул Брокман. 22 ноября стало известно о возвращении Альтмана в компанию в качестве генерального директора с новым советом директоров. К работе вернулся и Брокман. В марте, после проведения юридической проверки, Альтману разрешили вернуться в совет директоров OpenAI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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