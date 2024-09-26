OpenAI в рамках реструктуризации обсуждает передачу Альтману 7% акций компании
Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI обсуждает ее реструктуризацию с целью превращения в коммерческий бизнес для привлечения финансирования и возможность предоставления сооснователю и гендиректору Сэму Альтману 7% акций компании. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
OpenAI была создана в 2015 г. как некоммерческая организация (НКО). В настоящий момент компания обдумывает изменения на фоне ухода ряда сотрудников. Представитель компании сообщил, что OpenAI по-прежнему сосредоточена на создании искусственного интеллекта и указал, что некоммерческая организация «продолжит существовать».
25 сентября об уходе из компании объявила в соцсети X технический директор OpenAI Мира Мурати. Причиной ухода она назвала желание выделить время для своих собственных исследований.
6 августа сооснователь OpenAI Джон Шульман заявил, что покидает компанию и переходит в Anthropic, занимающийся разработкой решений в области искусственного интеллекта (ИИ). В тот же день соучредитель OpenAI Грег Брокман заявил, что берет творческий отпуск до конца года. 15 мая об уходе из компании сообщил ее сооснователь Илья Суцкевер.
17 ноября 2023 г. из OpenAI был уволен Альтман. Решение было принято советом директоров, в качестве причины увольнения Альтмана руководство компании назвало недостаточную искренность и открытость в коммуникации. По решению совета должность председателя совета директоров также покинул Брокман. 22 ноября стало известно о возвращении Альтмана в компанию в качестве генерального директора с новым советом директоров. К работе вернулся и Брокман. В марте, после проведения юридической проверки, Альтману разрешили вернуться в совет директоров OpenAI.