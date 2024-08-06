Сооснователь OpenAI Джон Шульман присоединится к конкурирующей Anthropic
Джон Шульман, сооснователь создавшей ChatGPT компании OpenAI, заявил, что покидает компанию и переходит в Anthropic, занимающийся разработкой решений в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил в соцсети X.
«Я принял трудное решение покинуть OpenAI. Этот выбор продиктован моим желанием углубить внимание к работе с искусственным интеллектом и начать новую главу в моей карьере», – уточнил Шульман.
Он отметил, что OpenAI была первой и единственной компанией, в которой Шульман когда-либо работал, не считая стажировки. Сооснователь компании поблагодарил коллег и подчеркнул, что гордится достижениями OpenAI, достигнутыми ее командой.
6 августа соучредитель OpenAI Грег Брокман сообщил на своей странице в соцсети X, что берет творческий отпуск до конца года. По его словам, он хочет впервые расслабиться после того, как девять лет назад стал одним из основателей компании.
17 ноября 2023 г. из OpenAI был уволен соучредитель и генеральный директор компании Сэм Альтман. Решение было принято советом директоров, в качестве причины увольнения Альтмана руководство компании назвало недостаточную искренность и открытость в коммуникации. По решению совета должность председателя совета директоров также покинул Брокман. 22 ноября стало известно о возвращении Альтмана в компанию в качестве генерального директора с новым советом директоров. К работе вернулся и Брокман. В марте, после проведения юридической проверки, Альтману было разрешено вернуться в совет директоров OpenAI.
Компания OpenAI была основана в 2015 г. как некоммерческая организация (НКО). Для привлечения финансирования позже было принято решение реструктурировать ее. Так появилась дочерняя компания OpenAI Global, которая могла привлекать капитал. При этом возможная прибыль инвесторов «дочки» ограничивались. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск также был одним из основателей OpenAI, но в 2018 г. он покинул проект. Компания разработала нейросеть ChatGPT, которая начала работу в ноябре 2022 г.