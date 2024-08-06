Сооснователь OpenAI Джон Шульман присоединится к конкурирующей Anthropic

Компания OpenAI была основана в 2015 г. как некоммерческая организация (НКО). Для привлечения финансирования позже было принято решение реструктурировать ее. Так появилась дочерняя компания OpenAI Global, которая могла привлекать капитал. При этом возможная прибыль инвесторов «дочки» ограничивались. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск также был одним из основателей OpenAI, но в 2018 г. он покинул проект. Компания разработала нейросеть ChatGPT, которая начала работу в ноябре 2022 г.