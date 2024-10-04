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В Google назвали ошибкой удаление каналов YouTube за спам

Ведомости

Удаление каналов части пользователей YouTube за «спам и мошенничество» является ошибкой, аккаунты будут восстановлены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Google.

«Мы получаем сообщения о том, что каналы были ошибочно удалены за "спам и мошенничество". Наши команды активно работают над восстановлением каналов», – говорится в сообщении.

Кроме того, доступ мог пропасть и к платным подпискам YouTube Premium, YouTube Music и YouTube TV. Представитель Google уточнил, что вместе с восстановлением канала могли исчезнуть и некоторые материалы, – в том числе, плейлисты. По его словам, они также будут восстановлены.

Летом 2024 г. в России началось замедление видеохостинга YouTube, принадлежащего Google. Российские власти заявляли, что проблемы в работе платформы связаны с бездействием Google. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.

27 сентября в Google сообщили, что компания стремится сохранить свои бесплатные сервисы доступными в России. Комментарий появился после того, как в Минцифры сообщили об ограничениях для россиян со стороны Google при создании нового аккаунта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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