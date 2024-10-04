В Google назвали ошибкой удаление каналов YouTube за спам
Удаление каналов части пользователей YouTube за «спам и мошенничество» является ошибкой, аккаунты будут восстановлены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Google.
«Мы получаем сообщения о том, что каналы были ошибочно удалены за "спам и мошенничество". Наши команды активно работают над восстановлением каналов», – говорится в сообщении.
Кроме того, доступ мог пропасть и к платным подпискам YouTube Premium, YouTube Music и YouTube TV. Представитель Google уточнил, что вместе с восстановлением канала могли исчезнуть и некоторые материалы, – в том числе, плейлисты. По его словам, они также будут восстановлены.
Летом 2024 г. в России началось замедление видеохостинга YouTube, принадлежащего Google. Российские власти заявляли, что проблемы в работе платформы связаны с бездействием Google. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.
27 сентября в Google сообщили, что компания стремится сохранить свои бесплатные сервисы доступными в России. Комментарий появился после того, как в Минцифры сообщили об ограничениях для россиян со стороны Google при создании нового аккаунта.