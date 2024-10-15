Bloomberg: США могут ограничить экспорт чипов от Nvidia и AMD в некоторые страны

В настоящий момент обсуждение находится на ранней стадии. Возможные меры могут установить ограничения на выдачу экспортных лицензий в отношении некоторых стран в интересах национальной безопасности США. По словам собеседников агентства, сейчас обсуждение сфокусировано на странах Персидского залива, в которых наблюдается рост интереса к центрам обработки данных искусственного интеллекта (ИИ) и имеются большие средства для финансирования таких проектов.