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Bloomberg: США могут ограничить экспорт чипов от Nvidia и AMD в некоторые страны

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения ограничений на продажу в отдельные страны чипов ряда американских компаний, включая Nvidia и AMD. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящий момент обсуждение находится на ранней стадии. Возможные меры могут установить ограничения на выдачу экспортных лицензий в отношении некоторых стран в интересах национальной безопасности США. По словам собеседников агентства, сейчас обсуждение сфокусировано на странах Персидского залива, в которых наблюдается рост интереса к центрам обработки данных искусственного интеллекта (ИИ) и имеются большие средства для финансирования таких проектов.

Установление ограничений ужесточит уже введенные меры, направленные на сдерживание развития ИИ в Китае, отмечает агентство. Администрация президента США уже ограничила поставки чипов Nvidia и AMD в более чем 40 стран Ближнего Востока, Африки и Азии из-за опасений, что их продукция может быть перенаправлена в Китай.

18 июля Bloomberg писал, что администрация Байдена рассматривает возможность введения «самых жестких» ограничений на экспорт литографических машин по производству чипов в отношении Китая, которые затронут и американских союзников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США «политизировали торговлю».

В сентябре Financial Times сообщила, что США и Япония близки к соглашению об ограничении экспорта технологий в китайскую промышленность по производству микросхем, несмотря на обеспокоенность Токио угрозой Пекина принять ответные меры против японских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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