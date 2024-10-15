Bloomberg: США могут ограничить экспорт чипов от Nvidia и AMD в некоторые страны
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения ограничений на продажу в отдельные страны чипов ряда американских компаний, включая Nvidia и AMD. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
В настоящий момент обсуждение находится на ранней стадии. Возможные меры могут установить ограничения на выдачу экспортных лицензий в отношении некоторых стран в интересах национальной безопасности США. По словам собеседников агентства, сейчас обсуждение сфокусировано на странах Персидского залива, в которых наблюдается рост интереса к центрам обработки данных искусственного интеллекта (ИИ) и имеются большие средства для финансирования таких проектов.
Установление ограничений ужесточит уже введенные меры, направленные на сдерживание развития ИИ в Китае, отмечает агентство. Администрация президента США уже ограничила поставки чипов Nvidia и AMD в более чем 40 стран Ближнего Востока, Африки и Азии из-за опасений, что их продукция может быть перенаправлена в Китай.
18 июля Bloomberg писал, что администрация Байдена рассматривает возможность введения «самых жестких» ограничений на экспорт литографических машин по производству чипов в отношении Китая, которые затронут и американских союзников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США «политизировали торговлю».
В сентябре Financial Times сообщила, что США и Япония близки к соглашению об ограничении экспорта технологий в китайскую промышленность по производству микросхем, несмотря на обеспокоенность Токио угрозой Пекина принять ответные меры против японских компаний.