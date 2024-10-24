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Российские госорганы увеличили закупки VPN на 683%

Ведомости

Государственные органы увеличили затраты на VPN на 683% до 14,1 млрд руб. с начала 2024 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Контур. Закупки».

Общее число тендеров выросло на 20% до 490. Количество закупок технологий по сравнению с периодом первых девяти месяцев 2022 г. сократилось на 4%, а суммарные затраты увеличились на 386%, говорится в материале.

Действующие на основании 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» госкомпании нарастили объем трат на VPN на 122% за первые девять месяцев этого года до 311 млн руб., количество закупок – на 33% до 56 млн руб.

Эксперт «Контур. Закупок» Василий Данильчик отметил, что публичных закупок сервисов VPN для работы с заблокированными сайтами и сервисами в России нет. В этом году часть закупок пришлось на сервис SD-WAN – он позволяет шифровать трафик и управлять маршрутизацией данных.

«Ведомости» со ссылкой на проект приказа Роскомнадзора писали, что ведомство планирует запретить в России научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах. Исключением будет информация о VPN, использующихся для обеспечения защищенного удаленного доступа.

Управляющий партнер юрфирмы Nova Inc. Павел Желновод говорил, что после вступления в силу предлагаемого РКН приказа упоминание VPN-сервисов в контексте обхода блокировки может стать основанием для ограничения доступа к информационному ресурсу. Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али отмечал, что новая версия приказа содержит более размытые формулировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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