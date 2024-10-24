Российские госорганы увеличили закупки VPN на 683%

Эксперт «Контур. Закупок» Василий Данильчик отметил, что публичных закупок сервисов VPN для работы с заблокированными сайтами и сервисами в России нет. В этом году часть закупок пришлось на сервис SD-WAN – он позволяет шифровать трафик и управлять маршрутизацией данных.