Российские госорганы увеличили закупки VPN на 683%
Государственные органы увеличили затраты на VPN на 683% до 14,1 млрд руб. с начала 2024 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Контур. Закупки».
Общее число тендеров выросло на 20% до 490. Количество закупок технологий по сравнению с периодом первых девяти месяцев 2022 г. сократилось на 4%, а суммарные затраты увеличились на 386%, говорится в материале.
Действующие на основании 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» госкомпании нарастили объем трат на VPN на 122% за первые девять месяцев этого года до 311 млн руб., количество закупок – на 33% до 56 млн руб.
Эксперт «Контур. Закупок» Василий Данильчик отметил, что публичных закупок сервисов VPN для работы с заблокированными сайтами и сервисами в России нет. В этом году часть закупок пришлось на сервис SD-WAN – он позволяет шифровать трафик и управлять маршрутизацией данных.
«Ведомости» со ссылкой на проект приказа Роскомнадзора писали, что ведомство планирует запретить в России научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах. Исключением будет информация о VPN, использующихся для обеспечения защищенного удаленного доступа.
Управляющий партнер юрфирмы Nova Inc. Павел Желновод говорил, что после вступления в силу предлагаемого РКН приказа упоминание VPN-сервисов в контексте обхода блокировки может стать основанием для ограничения доступа к информационному ресурсу. Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али отмечал, что новая версия приказа содержит более размытые формулировки.