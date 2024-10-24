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Операторы могут повысить тарифы на 10–15% в следующем году

Ведомости

Половина российских операторов связи собирается поднять тарифы на 10–15% в 2025 г., передают «Известия» со ссылкой на опрос агентства TelecomDaily.

Около 22% телеком-компаний планируют увеличить цены на 20% и более. Порядка 24% организаций хотят поднять тарифы на 3-10%. В общей сложности 95% операторов намерены повысить стоимость связи в следующем году. На вопрос о том, почему столь невыгодное для клиентов нововведение вводится так скоро, предприятия сообщают о росте стоимости оборудования, повышении ставки ЦБ, увеличении расходов на зарплату сотрудников и других проблемах.

В то же время, по словам экспертов, сдерживающим фактором для индексации тарифов может стать высокая конкуренция на рынке. В Минцифры также отметили, что операторам стоит учесть и интересы абонентов. В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления необоснованного роста цен ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

14 октября ФАС сообщила, что обязала МТС заплатить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода и снизить стоимость тарифов. По данным службы, в апреле и мае 2024 г. оператор повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов. ФАС считает, что повышение являлось экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей.

В пресс-службе МТС «Ведомостям» сообщили, что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат оператора на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, а также необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети. Оператор утверждает, что представил необходимые подтверждения ведомству заранее и в полном объеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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