Операторы могут повысить тарифы на 10–15% в следующем году
Половина российских операторов связи собирается поднять тарифы на 10–15% в 2025 г., передают «Известия» со ссылкой на опрос агентства TelecomDaily.
Около 22% телеком-компаний планируют увеличить цены на 20% и более. Порядка 24% организаций хотят поднять тарифы на 3-10%. В общей сложности 95% операторов намерены повысить стоимость связи в следующем году. На вопрос о том, почему столь невыгодное для клиентов нововведение вводится так скоро, предприятия сообщают о росте стоимости оборудования, повышении ставки ЦБ, увеличении расходов на зарплату сотрудников и других проблемах.
В то же время, по словам экспертов, сдерживающим фактором для индексации тарифов может стать высокая конкуренция на рынке. В Минцифры также отметили, что операторам стоит учесть и интересы абонентов. В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления необоснованного роста цен ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
14 октября ФАС сообщила, что обязала МТС заплатить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода и снизить стоимость тарифов. По данным службы, в апреле и мае 2024 г. оператор повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов. ФАС считает, что повышение являлось экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей.
В пресс-службе МТС «Ведомостям» сообщили, что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат оператора на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, а также необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети. Оператор утверждает, что представил необходимые подтверждения ведомству заранее и в полном объеме.