Операторы могут повысить тарифы на 10–15% в следующем году

Около 22% телеком-компаний планируют увеличить цены на 20% и более. Порядка 24% организаций хотят поднять тарифы на 3-10%. В общей сложности 95% операторов намерены повысить стоимость связи в следующем году. На вопрос о том, почему столь невыгодное для клиентов нововведение вводится так скоро, предприятия сообщают о росте стоимости оборудования, повышении ставки ЦБ, увеличении расходов на зарплату сотрудников и других проблемах.