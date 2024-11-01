Зафиксирован сбой в работе Steam в РФ
Россияне пожаловались на сбои в работе сервиса распространения компьютерных игр Steam, следует из данных портала Downdetector.
Сообщения о сбоях начали поступать еще 31 октября около 22:00 мск. Пик жалоб пришелся на 1 ноября 9:45 мск – поступило 298 обращений от пользователей сервиса.
Жалобы поступают из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, а также Москвы, Московской и Свердловской областей. Чаще всего пользователи жалуются на сбой сайта (71%) и сбой мобильного приложения (14%).
10 октября Роскомнадзор сообщил, что блокировка Steam в России не планируется. В феврале ведомство внесло платформу в реестр запрещенных сайтов. Пользователи тогда отмечали, что домен уже попадал в реестр в 2015 г. за распространение информации о наркотических средствах. До блокировки дело не дошло. По состоянию на 15 октября Steam удалил более 260 материалов, запрещенных на территории России.