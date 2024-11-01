Зафиксирован сбой в работе Steam в РФ

10 октября Роскомнадзор сообщил, что блокировка Steam в России не планируется. В феврале ведомство внесло платформу в реестр запрещенных сайтов. Пользователи тогда отмечали, что домен уже попадал в реестр в 2015 г. за распространение информации о наркотических средствах. До блокировки дело не дошло. По состоянию на 15 октября Steam удалил более 260 материалов, запрещенных на территории России.