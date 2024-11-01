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Зафиксирован сбой в работе Steam в РФ

Ведомости

Россияне пожаловались на сбои в работе сервиса распространения компьютерных игр Steam, следует из данных портала Downdetector.

Сообщения о сбоях начали поступать еще 31 октября около 22:00 мск. Пик жалоб пришелся на 1 ноября 9:45 мск – поступило 298 обращений от пользователей сервиса.

Жалобы поступают из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, а также Москвы, Московской и Свердловской областей. Чаще всего пользователи жалуются на сбой сайта (71%) и сбой мобильного приложения (14%).

10 октября Роскомнадзор сообщил, что блокировка Steam в России не планируется. В феврале ведомство внесло платформу в реестр запрещенных сайтов. Пользователи тогда отмечали, что домен уже попадал в реестр в 2015 г. за распространение информации о наркотических средствах. До блокировки дело не дошло. По состоянию на 15 октября Steam удалил более 260 материалов, запрещенных на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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