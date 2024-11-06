CNBC: Google ограничил дискуссии сотрудников в день выборов президента США
Американская компания Google ограничивает дискуссии и удаляет сообщения сотрудников, связанные с президентскими выборами в США. Об этом сообщает телеканал CNBC.
В преддверии выборов президента руководство Google предупредило работников, чтобы они не высказывали политические взгляды на внутреннем дискуссионном форуме Memegen. Несмотря на предупреждение, сотрудники продолжили размещать шутки и критиковать политику компании. Поэтому руководство Google распорядилось корректировать и удалять подобные сообщения.
Генеральный директор компании Сундар Пичаи разослал служебную записку, в которой указал, что меры по сдерживанию политических обсуждений направлены на поддержание имиджа компании как надежного источника информации для избирателей с разными убеждениями.
Отмечается, что Google ввела ограничения на политические обсуждения внутри компании с 2019 г. Ряд сотрудников выступили против таких ограничительных мер.
5 ноября в США состоялись президентские выборы. Совет экспертов телеканала NBC News сообщил на основе первых данных подсчета голосов, что кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков: 230 против 189.