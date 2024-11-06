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CNBC: Google ограничил дискуссии сотрудников в день выборов президента США

Ведомости

Американская компания Google ограничивает дискуссии и удаляет сообщения сотрудников, связанные с президентскими выборами в США. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В преддверии выборов президента руководство Google предупредило работников, чтобы они не высказывали политические взгляды на внутреннем дискуссионном форуме Memegen. Несмотря на предупреждение, сотрудники продолжили размещать шутки и критиковать политику компании. Поэтому руководство Google распорядилось корректировать и удалять подобные сообщения.

Генеральный директор компании Сундар Пичаи разослал служебную записку, в которой указал, что меры по сдерживанию политических обсуждений направлены на поддержание имиджа компании как надежного источника информации для избирателей с разными убеждениями.

Отмечается, что Google ввела ограничения на политические обсуждения внутри компании с 2019 г. Ряд сотрудников выступили против таких ограничительных мер.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Совет экспертов телеканала NBC News сообщил на основе первых данных подсчета голосов, что кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков: 230 против 189.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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