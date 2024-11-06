CNBC: Google ограничил дискуссии сотрудников в день выборов президента США

В преддверии выборов президента руководство Google предупредило работников, чтобы они не высказывали политические взгляды на внутреннем дискуссионном форуме Memegen. Несмотря на предупреждение, сотрудники продолжили размещать шутки и критиковать политику компании. Поэтому руководство Google распорядилось корректировать и удалять подобные сообщения.