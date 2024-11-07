Геймеры потратили 65 млрд рублей на внутриигровые покупки в III квартале

В июле исполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School Эмма Юсова рассказала «Ведомостям», что геймеры в России во II квартале 2024 г. потратили 54,5 млрд руб. на видеоигры на ПК и приставках. По сравнению с I кварталом 2024 г. траты геймеров выросли на 11%. Аналитики школы сообщали, что с января по март 2024 г. российские геймеры потратили на видеоигры 49 млрд руб.