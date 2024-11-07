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Геймеры потратили 65 млрд рублей на внутриигровые покупки в III квартале

Ведомости

Геймеры в России направили порядка 65 млрд руб. на оплату внутриигровых покупок с июля по сентябрь. Это следует из исследования онлайн-школы геймдева XYZ (входит в холдинг Ultimate Education), пишет ТАСС.

На одного пользователя приходилось около 3400 руб. трат на донаты в III квартале. Рынок донатов в видеоиграх стремительно вырос и по объему уже сопоставим с традиционным рынком продажи самих игр, говорится в исследовании. По оценкам аналитиков, самыми популярными играми для донатов стали World of Tanks, Mobile Legends и Genshin Impact.

Примечательно, что все три игры являются бесплатными. В XYZ отмечают, что модели free-to-play (бесплатные игры) и games as a service («игра как сервис», включает в себя микротранзакции и подписки) доминируют среди игроков. Они позволяют игрокам бесплатно начинать игру, но предлагают внутриигровые покупки для улучшения опыта или ускорения прогресса.

Донаты и микротранзакции вместе с тем стали основным источником дохода для многих разработчиков и издателей. При этом чрезмерная монетизация может влиять на геймплей и удовлетворенность сообщества.

В июле исполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School Эмма Юсова рассказала «Ведомостям», что геймеры в России во II квартале 2024 г. потратили 54,5 млрд руб. на видеоигры на ПК и приставках. По сравнению с I кварталом 2024 г. траты геймеров выросли на 11%. Аналитики школы сообщали, что с января по март 2024 г. российские геймеры потратили на видеоигры 49 млрд руб.

24 августа РБК со ссылкой на исследование XYZ писал, что геймеры в первой половине 2024 г. скачали пиратских (нелицензионных) копий игр на 190 млрд руб., доля «пиратов» из общего числа игроков снижается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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