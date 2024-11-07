Геймеры потратили 65 млрд рублей на внутриигровые покупки в III квартале
Геймеры в России направили порядка 65 млрд руб. на оплату внутриигровых покупок с июля по сентябрь. Это следует из исследования онлайн-школы геймдева XYZ (входит в холдинг Ultimate Education), пишет ТАСС.
На одного пользователя приходилось около 3400 руб. трат на донаты в III квартале. Рынок донатов в видеоиграх стремительно вырос и по объему уже сопоставим с традиционным рынком продажи самих игр, говорится в исследовании. По оценкам аналитиков, самыми популярными играми для донатов стали World of Tanks, Mobile Legends и Genshin Impact.
Примечательно, что все три игры являются бесплатными. В XYZ отмечают, что модели free-to-play (бесплатные игры) и games as a service («игра как сервис», включает в себя микротранзакции и подписки) доминируют среди игроков. Они позволяют игрокам бесплатно начинать игру, но предлагают внутриигровые покупки для улучшения опыта или ускорения прогресса.
Донаты и микротранзакции вместе с тем стали основным источником дохода для многих разработчиков и издателей. При этом чрезмерная монетизация может влиять на геймплей и удовлетворенность сообщества.
В июле исполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School Эмма Юсова рассказала «Ведомостям», что геймеры в России во II квартале 2024 г. потратили 54,5 млрд руб. на видеоигры на ПК и приставках. По сравнению с I кварталом 2024 г. траты геймеров выросли на 11%. Аналитики школы сообщали, что с января по март 2024 г. российские геймеры потратили на видеоигры 49 млрд руб.