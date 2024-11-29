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«Яндекс» приобрел сервис по оплате товаров и услуг NewPay

Ведомости

Компания «Яндекс» приобрела сервис NewPay (ООО «Ньюпэй») по оплате товаров и услуг через СБП, следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка была структурирована через ООО «Финансовые и платежные технологии» и закрыта 28 ноября.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса» пишет, что сделка позволит расширить набор платежных инструментов и сценариев оплаты через сервис «Яндекс Пэй».

Согласно информации на сайте NewPay, технологии сервиса интегрированы с системами Quick Resto, «Эвотор», Posiflora, Iiko, «Дримкас» «Модуль Касса», «Аспро» и др. Партнерами сервиса являются TopGun, Cofix, «Даблби», Surf Coffee, «Франклинс бургер» и др.

Система быстрых платежей (СБП) – разработанный Банком России сервис, с помощью которого можно мгновенно переводить денежные средства между счетами в разных банках по номеру телефона, оплачивать товары, услуги и налоги, а также совершать другие операции. К системе подключены 200 российских банков, а также 10 небанковских кредитных организаций и сервисов для проведения расчетов и платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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