«Яндекс» приобрел сервис по оплате товаров и услуг NewPay
Компания «Яндекс» приобрела сервис NewPay (ООО «Ньюпэй») по оплате товаров и услуг через СБП, следует из данных ЕГРЮЛ.
Сделка была структурирована через ООО «Финансовые и платежные технологии» и закрыта 28 ноября.
Согласно информации на сайте NewPay, технологии сервиса интегрированы с системами Quick Resto, «Эвотор», Posiflora, Iiko, «Дримкас» «Модуль Касса», «Аспро» и др. Партнерами сервиса являются TopGun, Cofix, «Даблби», Surf Coffee, «Франклинс бургер» и др.
Система быстрых платежей (СБП) – разработанный Банком России сервис, с помощью которого можно мгновенно переводить денежные средства между счетами в разных банках по номеру телефона, оплачивать товары, услуги и налоги, а также совершать другие операции. К системе подключены 200 российских банков, а также 10 небанковских кредитных организаций и сервисов для проведения расчетов и платежей.