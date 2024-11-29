«Яндекс» приобрел сервис по оплате товаров и услуг NewPay

Система быстрых платежей (СБП) – разработанный Банком России сервис, с помощью которого можно мгновенно переводить денежные средства между счетами в разных банках по номеру телефона, оплачивать товары, услуги и налоги, а также совершать другие операции. К системе подключены 200 российских банков, а также 10 небанковских кредитных организаций и сервисов для проведения расчетов и платежей.