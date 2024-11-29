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Китай планирует запуск спутников следующего поколения Beidou

Ведомости

КНР заявил о плане развития следующего поколения национальной навигационной системы Beidou и объявил о предполагаемом запуске спутников в 2027 г. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным издания, Китай запустит три тестовых спутника в 2027 г., после чего до 2029 г. продолжит развертывание группировки нового поколения. Завершение строительства группировки назначено на 2035 г., отмечает издание.

По данным SpaceNews, модернизированная Beidou направлена на «высокоточные и высоконадежные услуги навигации». Система позволит определять местоположение и хронометраж на Земле и в околоземном пространстве. Ее точность будет составлять от 1 м до 1 дм, заявляет издание.

В августе стало известно, что Россия и Китай активизируют сотрудничество в обеспечении безопасности деятельности в космосе. Как сообщал МИД, «осуществлен обмен мнениями по широкому кругу вопросов использования и исследования космического пространства в мирных целях, включая международно-правовое регулирование, а также обеспечение долгосрочной устойчивости и безопасности космической деятельности. Особое внимание уделено повестке дня комитета ООН по космосу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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