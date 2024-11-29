Китай планирует запуск спутников следующего поколения Beidou
КНР заявил о плане развития следующего поколения национальной навигационной системы Beidou и объявил о предполагаемом запуске спутников в 2027 г. Об этом сообщает издание SpaceNews.
По данным издания, Китай запустит три тестовых спутника в 2027 г., после чего до 2029 г. продолжит развертывание группировки нового поколения. Завершение строительства группировки назначено на 2035 г., отмечает издание.
По данным SpaceNews, модернизированная Beidou направлена на «высокоточные и высоконадежные услуги навигации». Система позволит определять местоположение и хронометраж на Земле и в околоземном пространстве. Ее точность будет составлять от 1 м до 1 дм, заявляет издание.
В августе стало известно, что Россия и Китай активизируют сотрудничество в обеспечении безопасности деятельности в космосе. Как сообщал МИД, «осуществлен обмен мнениями по широкому кругу вопросов использования и исследования космического пространства в мирных целях, включая международно-правовое регулирование, а также обеспечение долгосрочной устойчивости и безопасности космической деятельности. Особое внимание уделено повестке дня комитета ООН по космосу».