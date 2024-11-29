Китай планирует запуск спутников следующего поколения Beidou

В августе стало известно, что Россия и Китай активизируют сотрудничество в обеспечении безопасности деятельности в космосе. Как сообщал МИД, «осуществлен обмен мнениями по широкому кругу вопросов использования и исследования космического пространства в мирных целях, включая международно-правовое регулирование, а также обеспечение долгосрочной устойчивости и безопасности космической деятельности. Особое внимание уделено повестке дня комитета ООН по космосу».