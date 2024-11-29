ВТБ предупредил об угрозах взлома через Whatsapp псевдо-сотрудниками ЖКХ

Суть схемы заключается в том, что киберпреступники представляются сотрудниками госорганизаций и под видом проверки оплаты, восстановления доступа к ресурсам или оказания технической помощи звонят потенциальным жертвам и предлагают перейти в Whatsapp для видеозвонка.