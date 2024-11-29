ВТБ предупредил об угрозах взлома через Whatsapp псевдо-сотрудниками ЖКХ
Суть схемы заключается в том, что киберпреступники представляются сотрудниками госорганизаций и под видом проверки оплаты, восстановления доступа к ресурсам или оказания технической помощи звонят потенциальным жертвам и предлагают перейти в Whatsapp для видеозвонка.
Затем собеседника просят включить демонстрацию экрана якобы для решения технической проблемы. После этого отправляют ссылку на скачивание приложения, выдавая его за официальный сервис, но на деле это вредоносный вирус Spymax. Установив приложение, пользователь передает мошенникам доступ к личным данным.
«За последний месяц эта схема стала самой популярной», – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, слова которого приводятся на сайте.
20 ноября «Ведомости» писали о намерении Минцифры запретить отправлять sms во время голосового звонка. Эта норма должна войти в обсуждаемый пакет из 30 мер по противодействию кибермошенничеству.