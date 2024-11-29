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Google купит 1400 га в Финляндии для строительства новых дата-центров

Ведомости

Компания Google получила разрешение у правительства Финляндии на покупку четырех участков земли в муниципалитетах Мухос и Каяани. Участки раньше принадлежали главному лесному управлению страны. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE со ссылкой на портал правительства.

По данным издания, всего площадь участков занимает 1400 га, стоимость сделки равна 27 млн евро.

Правительство Финляндии заявляет, что подобные сделки положительно сказываются на росте сферы услуг и на жилищном рынке. Финляндия открыта к новым инвестиционным предложениям, отмечает правительство. 

В мае 2022 г. юридическое лицо «Яндекса» в Финляндии сменило название на Global DC Oy. Юрлицо управляет дата-центром в финском городе Мянтсяля. Ранее у дата-центра возникла проблема с электроэнергией – 25 апреля ЦОД был отключен от основного источника электричества и работал от дизельных генераторов.

Поставщиком электроэнергии для «Яндекса» в Финляндии была компания Nivos Energia Oy, президент которой заявлял, что она будет сотрудничать с Yandex Oy только в случае, если «Яндекс» не попадет под санкции из-за военной операции России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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