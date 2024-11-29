Google купит 1400 га в Финляндии для строительства новых дата-центров
Компания Google получила разрешение у правительства Финляндии на покупку четырех участков земли в муниципалитетах Мухос и Каяани. Участки раньше принадлежали главному лесному управлению страны. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE со ссылкой на портал правительства.
По данным издания, всего площадь участков занимает 1400 га, стоимость сделки равна 27 млн евро.
Правительство Финляндии заявляет, что подобные сделки положительно сказываются на росте сферы услуг и на жилищном рынке. Финляндия открыта к новым инвестиционным предложениям, отмечает правительство.
В мае 2022 г. юридическое лицо «Яндекса» в Финляндии сменило название на Global DC Oy. Юрлицо управляет дата-центром в финском городе Мянтсяля. Ранее у дата-центра возникла проблема с электроэнергией – 25 апреля ЦОД был отключен от основного источника электричества и работал от дизельных генераторов.
Поставщиком электроэнергии для «Яндекса» в Финляндии была компания Nivos Energia Oy, президент которой заявлял, что она будет сотрудничать с Yandex Oy только в случае, если «Яндекс» не попадет под санкции из-за военной операции России на Украине.