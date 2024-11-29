Роскомнадзор фиксирует сбои в работе банков и операторов связи
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подконтрольный Роскомнадзору (РКН), фиксирует сбои в работе банков, операторов связи и служб доставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.
Как сообщается, проблема cвязана с техническими проблемами на стороне одного из облачных сервисов.
8 октября в отношении ресурсов Роскомнадзора (РКН) фиксировались DDoS-атаки. Основные всплески трафика поступали из зарубежных сетей, но атаки не достигли своей цели, заявили в РКН.
7 октября DDoS-атаке подверглись онлайн-сервисы медиахолдинга ВГТРК. Хакеры предприняли попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций, но безуспешно, сообщили тогда «Ведомостям» в пресс-службе ВГТРК.