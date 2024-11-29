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Роскомнадзор фиксирует сбои в работе банков и операторов связи

Ведомости

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подконтрольный Роскомнадзору (РКН), фиксирует сбои в работе банков, операторов связи и служб доставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

Как сообщается, проблема cвязана с техническими проблемами на стороне одного из облачных сервисов.

8 октября в отношении ресурсов Роскомнадзора (РКН) фиксировались DDoS-атаки. Основные всплески трафика поступали из зарубежных сетей, но атаки не достигли своей цели, заявили в РКН.

7 октября DDoS-атаке подверглись онлайн-сервисы медиахолдинга ВГТРК. Хакеры предприняли попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций, но безуспешно, сообщили тогда «Ведомостям» в пресс-службе ВГТРК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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