Роскомнадзор фиксирует сбои в работе банков и операторов связи

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подконтрольный Роскомнадзору (РКН), фиксирует сбои в работе банков, операторов связи и служб доставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.