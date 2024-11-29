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Канадские медиакомпании подали в суд на OpenAI за несоблюдение авторских прав

Ведомости

Канадские медиакомпании подали в суд на компанию, занимающейся разработкой искусственного интеллекта – OpenAI за то, что она незаконно использовала новостные статьи для обучения ChatGPT, передает The Guardian.

Среди истцов: the Globe and Mail, the Canadian Press, the CBC, the Toronto Star, Metroland Media и Postmedia. Они требуют возмещение ущерба до 20 000 канадских долларов за каждую использованную статью.

«Чтобы получить значительные объемы текстовых данных, необходимых для разработки своих моделей GPT, OpenAI намеренно собирает контент с веб-сайтов новостных компаний. Затем он использует этот контент для разработки своих моделей GPT без согласия или разрешения», – сказано в общем заявлении медиакомпаний.

Иски пока не были рассмотрены в суде, однако если он встанет на сторону истцов, то сумма компенсации может исчисляться миллиардами долларов.

Тем не менее, OpenAI уже подписала лицензионные соглашения с несколькими медиаорганизациями, в том числе с информационными агентствами Associated Press, NewsCorp и Condé Nast.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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