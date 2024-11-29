Канадские медиакомпании подали в суд на OpenAI за несоблюдение авторских прав

«Чтобы получить значительные объемы текстовых данных, необходимых для разработки своих моделей GPT, OpenAI намеренно собирает контент с веб-сайтов новостных компаний. Затем он использует этот контент для разработки своих моделей GPT без согласия или разрешения», – сказано в общем заявлении медиакомпаний.