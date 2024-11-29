Канадские медиакомпании подали в суд на OpenAI за несоблюдение авторских прав
Канадские медиакомпании подали в суд на компанию, занимающейся разработкой искусственного интеллекта – OpenAI за то, что она незаконно использовала новостные статьи для обучения ChatGPT, передает The Guardian.
Среди истцов: the Globe and Mail, the Canadian Press, the CBC, the Toronto Star, Metroland Media и Postmedia. Они требуют возмещение ущерба до 20 000 канадских долларов за каждую использованную статью.
«Чтобы получить значительные объемы текстовых данных, необходимых для разработки своих моделей GPT, OpenAI намеренно собирает контент с веб-сайтов новостных компаний. Затем он использует этот контент для разработки своих моделей GPT без согласия или разрешения», – сказано в общем заявлении медиакомпаний.
Иски пока не были рассмотрены в суде, однако если он встанет на сторону истцов, то сумма компенсации может исчисляться миллиардами долларов.
Тем не менее, OpenAI уже подписала лицензионные соглашения с несколькими медиаорганизациями, в том числе с информационными агентствами Associated Press, NewsCorp и Condé Nast.