Роскомнадзор заблокировал более 2000 фишинговых ресурсов в ноябре
Сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в ноябре заблокировали 2378 фишинговых ресурсов и два сайта, на которых содержалось вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале.
Специалисты отразили 827 DDoS-атак на системы субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса и операторов связи. По данным ведомства, максимальная зафиксированная DDoS-атака за указанный период достигла мощности 660,05 Гбит/с и 218,04 млн пакетов в секунду. Максимальная продолжительность атаки составила 69 часов и 34 минуты. Всего выявлено и устранено 825 нарушений маршрутизации трафика со стороны 210 организаций.
За первое полугодие 2024 г. Роскомнадзор ограничил доступ к 33 800 фишинговым сайтам на основании решений судов и требований Генпрокуратуры. Согласно статистике ведомства, в прошлом году ограничен доступ к 43 100 мошенническим ресурсам, в 2022 г. – к 13 800, а в 2021 г. только к 3100 сайтам, писали «Ведомости».
Ежедневно российские интернет-пользователи совершают около 2 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы, следует из статистики «Яндекс.Браузера». С января по октябрь 2024 г. предотвращено более 437 млн переходов пользователей на мошеннические сайты с помощью встроенной нейросети, которая проверяет сайты на наличие фишинга.