IT-специалистов стали чаще «хантить»

Больше половины опрошенных (62%) не переживают о своем карьерном будущем, а половина из них ощущают себя стабильнее, чем год назад. 71% считают, что в ближайшие 2-3 года их специальность и экспертиза останутся востребованными, даже если конкуренция будет возрастать. Также на фоне дефицита квалифицированных кадров на IT-рынке компании пытаются «захантить» (переманить) к себе уже работающих специалистов. В 2024 г. треть IT-спецалистов (34%) получили до двух предложений, а еще 17% имели на руках до пяти офферов.