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IT-специалистов стали чаще «хантить»

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IT-специалистов стали чаще «хантить»: треть опрошенных айтишников получили до двух офферов от конкурентов за год, следует из опроса HR-холдинга Ventra.

В опросе участвовали более 1000 специалистов разного уровня квалификации. Как отметили исследователи, за последний год большинство IT-специалистов (85%) не меняли место работы. 55% респондентов заявили, что их оклад остался прежним или поменялся незначительно – от 5% до 10%. У четверти опрошенных зарплата выросла от 10% до 20%, а у 15% специалистов доход увеличился на сумму от 20% до 40%.

Больше половины опрошенных (62%) не переживают о своем карьерном будущем, а половина из них ощущают себя стабильнее, чем год назад. 71% считают, что в ближайшие 2-3 года их специальность и экспертиза останутся востребованными, даже если конкуренция будет возрастать. Также на фоне дефицита квалифицированных кадров на IT-рынке компании пытаются «захантить» (переманить) к себе уже работающих специалистов. В 2024 г. треть IT-спецалистов (34%) получили до двух предложений, а еще 17% имели на руках до пяти офферов.

Повышение зарплаты для 56% опрошенных – основной стимул не менять работу после получения привлекательного оффера от конкурентов, причем 41% согласны работать на прежнем месте, только если им увеличат оклад до уровня предложения от другой компании. Кроме этого, IT-специалисты готовы остаться, если им разрешат полностью работать удаленно (34%) или повысят в должности (25%). По прогнозу IT-специалистов, в 2025 г. самыми перспективными направлениями станут ИИ (68,1%), облачные технологии (49%) и информационная безопасность (39,6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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