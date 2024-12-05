IT-специалистов стали чаще «хантить»
IT-специалистов стали чаще «хантить»: треть опрошенных айтишников получили до двух офферов от конкурентов за год, следует из опроса HR-холдинга Ventra.
В опросе участвовали более 1000 специалистов разного уровня квалификации. Как отметили исследователи, за последний год большинство IT-специалистов (85%) не меняли место работы. 55% респондентов заявили, что их оклад остался прежним или поменялся незначительно – от 5% до 10%. У четверти опрошенных зарплата выросла от 10% до 20%, а у 15% специалистов доход увеличился на сумму от 20% до 40%.
Больше половины опрошенных (62%) не переживают о своем карьерном будущем, а половина из них ощущают себя стабильнее, чем год назад. 71% считают, что в ближайшие 2-3 года их специальность и экспертиза останутся востребованными, даже если конкуренция будет возрастать. Также на фоне дефицита квалифицированных кадров на IT-рынке компании пытаются «захантить» (переманить) к себе уже работающих специалистов. В 2024 г. треть IT-спецалистов (34%) получили до двух предложений, а еще 17% имели на руках до пяти офферов.
Повышение зарплаты для 56% опрошенных – основной стимул не менять работу после получения привлекательного оффера от конкурентов, причем 41% согласны работать на прежнем месте, только если им увеличат оклад до уровня предложения от другой компании. Кроме этого, IT-специалисты готовы остаться, если им разрешат полностью работать удаленно (34%) или повысят в должности (25%). По прогнозу IT-специалистов, в 2025 г. самыми перспективными направлениями станут ИИ (68,1%), облачные технологии (49%) и информационная безопасность (39,6%).