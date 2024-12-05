Власти Британии одобрили слияние Vodafone с Three Mobile
Британское управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) одобрило сделку по слиянию оператора связи Vodafone UK и Three UK стоимостью $19 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times.
По данным издания, в результате сделки будет создан крупнейший британский оператор мобильной связи, а количество мобильных операторов в стране сократится с четырех до трех.
4 декабря регулятор заявил, что сделка может быть одобрена, если компании примут обязательства по инвестированию в развертывание объединенной сети 5G по всей Великобритании и защите розничных и оптовых клиентов.
Британская Vodafone Group и гонконгский конгломерат CK Hutchison, которому принадлежит Three UK, достигли соглашения об объединении своих активов в Великобритании в июне 2023 г. Планировалось, что Vodafone будет принадлежать 51% в объединенной компании, CK Hutchison – 49%. Ожидалось, что число клиентов компании составит около 28 млн.