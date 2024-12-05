Власти Британии одобрили слияние Vodafone с Three Mobile

Британская Vodafone Group и гонконгский конгломерат CK Hutchison, которому принадлежит Three UK, достигли соглашения об объединении своих активов в Великобритании в июне 2023 г. Планировалось, что Vodafone будет принадлежать 51% в объединенной компании, CK Hutchison – 49%. Ожидалось, что число клиентов компании составит около 28 млн.