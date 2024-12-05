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NASA откладывает высадку на Луну до 2027 года

Ведомости

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) откладывает высадку на Луну до 2027 г., поскольку необходимо устранить критические проблемы с безопасностью оборудования, пишет Bloomberg.

Проект называется «Артемида II». В рамках его реализации экипаж из четырех человек должен высадиться на Луне впервые за 50 лет после первой высадки человека на спутник Земли. Планировалось, что они сделают это до апреля 2026 г.

Основными причинами задержки проекта стали проблемы с теплозащитным экраном космического корабля Oreon, построенного компанией Lockheed Martin. Теплозащитный экран нужен для того, чтобы уберечь команду от перегрева во время возвращения корабля на Землю и прохождения через атмосферу планеты.

Как отмечает Bloomberg, новость о том, что проект «Артемида II» откладывается, появилась на фоне того, что избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) миллиардера Джареда Айзекмана. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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