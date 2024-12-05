NASA откладывает высадку на Луну до 2027 года
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) откладывает высадку на Луну до 2027 г., поскольку необходимо устранить критические проблемы с безопасностью оборудования, пишет Bloomberg.
Проект называется «Артемида II». В рамках его реализации экипаж из четырех человек должен высадиться на Луне впервые за 50 лет после первой высадки человека на спутник Земли. Планировалось, что они сделают это до апреля 2026 г.
Основными причинами задержки проекта стали проблемы с теплозащитным экраном космического корабля Oreon, построенного компанией Lockheed Martin. Теплозащитный экран нужен для того, чтобы уберечь команду от перегрева во время возвращения корабля на Землю и прохождения через атмосферу планеты.
Как отмечает Bloomberg, новость о том, что проект «Артемида II» откладывается, появилась на фоне того, что избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) миллиардера Джареда Айзекмана.