Роскомнадзор допустил ограничение работы в РФ восьми зарубежных провайдеров

Законодательство обязывает компании, которые оказывают услуги хостинга, обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, напоминает агентство. Компании также должны участвовать в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета и подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора.