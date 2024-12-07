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Роскомнадзор допустил ограничение работы в РФ восьми зарубежных провайдеров

Ведомости

Роскомнадзор может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров, так как они не выполнили требования ведомства, пишет «РИА Новости» со ссылкой на РКН.

Законодательство обязывает компании, которые оказывают услуги хостинга, обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, напоминает агентство. Компании также должны участвовать в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета и подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора.

Ряд провайдеров эти требования не выполнил. Речь идет о GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In., HostGator.com LLC, Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC и Hetzner Online GmbH.

В Роскомнадзоре заявили, что работа указанных провайдеров хостинга на территории РФ может быть ограничена, учитывая риски, которым подвергаются размещенные на их мощностях ресурсы. В таком случае провайдеры не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям, добавили в службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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