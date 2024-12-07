Роскомнадзор допустил ограничение работы в РФ восьми зарубежных провайдеров
Роскомнадзор может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров, так как они не выполнили требования ведомства, пишет «РИА Новости» со ссылкой на РКН.
Законодательство обязывает компании, которые оказывают услуги хостинга, обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, напоминает агентство. Компании также должны участвовать в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета и подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора.
Ряд провайдеров эти требования не выполнил. Речь идет о GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In., HostGator.com LLC, Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC и Hetzner Online GmbH.
В Роскомнадзоре заявили, что работа указанных провайдеров хостинга на территории РФ может быть ограничена, учитывая риски, которым подвергаются размещенные на их мощностях ресурсы. В таком случае провайдеры не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям, добавили в службе.