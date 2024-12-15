«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы о запуске станций на Венеру
«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы к юбилею запуска автоматических межпланетных станций «Вега», которые стартовали с Байконура в декабре 1984 г. Об этом госкорпорация сообщила на своем сайте.
5 декабря 1984 г. стартовала ракета-носитель «Протон-К» с автоматической межпланетной станцией «Вега-1», а 21 декабря был запущен один «Протон-К» со станцией «Вега-2», которые провели исследования планеты Венера и кометы Галлея.
«Проект "Вега" стал триумфом отечественной науки и международного сотрудничества в космических исследованиях. В этом проекте было достигнуто множество научных и технических прорывов. Исключительно сложной была и баллистическая часть программы, которая совмещала полет к Венере и комете Галлея», – рассказали в «Роскосмосе».
По задачам, схеме полета, конструкции, составу бортовых систем и научной аппаратуры «Вега-1» и «Вега-2» были полностью идентичны, отметили в «Роскосмосе». Запуск двух одинаковых аппаратов, пояснили там, был необходим для повышения общей надежности выполнения экспедиционной задачи, а также для проведения контактных исследований поверхности Венеры в двух различных районах планеты и изучения кометы Галлея при различном ее удалении от Солнца. Продолжительность перелета от Земли к Венере составила для станции «Вега-1» 178 суток, а для «Веги-2» – 176 суток.