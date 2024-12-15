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«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы о запуске станций на Венеру

Ведомости

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы к юбилею запуска автоматических межпланетных станций «Вега», которые стартовали с Байконура в декабре 1984 г. Об этом госкорпорация сообщила на своем сайте.

5 декабря 1984 г. стартовала ракета-носитель «Протон-К» с автоматической межпланетной станцией «Вега-1», а 21 декабря был запущен один «Протон-К» со станцией «Вега-2», которые провели исследования планеты Венера и кометы Галлея. 

«Проект "Вега" стал триумфом отечественной науки и международного сотрудничества в космических исследованиях. В этом проекте было достигнуто множество научных и технических прорывов. Исключительно сложной была и баллистическая часть программы, которая совмещала полет к Венере и комете Галлея», – рассказали в «Роскосмосе».

По задачам, схеме полета, конструкции, составу бортовых систем и научной аппаратуры «Вега-1» и «Вега-2» были полностью идентичны, отметили в «Роскосмосе». Запуск двух одинаковых аппаратов, пояснили там, был необходим для повышения общей надежности выполнения экспедиционной задачи, а также для проведения контактных исследований поверхности Венеры в двух различных районах планеты и изучения кометы Галлея при различном ее удалении от Солнца. Продолжительность перелета от Земли к Венере составила для станции «Вега-1» 178 суток, а для «Веги-2» – 176 суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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