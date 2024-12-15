«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы о запуске станций на Венеру

По задачам, схеме полета, конструкции, составу бортовых систем и научной аппаратуры «Вега-1» и «Вега-2» были полностью идентичны, отметили в «Роскосмосе». Запуск двух одинаковых аппаратов, пояснили там, был необходим для повышения общей надежности выполнения экспедиционной задачи, а также для проведения контактных исследований поверхности Венеры в двух различных районах планеты и изучения кометы Галлея при различном ее удалении от Солнца. Продолжительность перелета от Земли к Венере составила для станции «Вега-1» 178 суток, а для «Веги-2» – 176 суток.