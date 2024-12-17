OpenAl запустила функцию поиска в ChatGPT для всех пользователей

Поиск будет доступен на сайте chatgpt.com и в приложениях компании. Отмечается, что пользователи ChatGPT Plus и Team уже могут попробовать поиск на сайте chatgpt.com или загрузить расширение для Chrome (открывается в новом окне), чтобы искать напрямую через адресную строку браузера.