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OpenAl запустила функцию поиска в ChatGPT для всех пользователей

Ведомости

Компания OpenAl (разработчик ChatGPT) предоставит доступ к поиску посредством ChatGPT для всех пользователей. Об этом говорится в сообщении компании.

Поиск будет доступен на сайте chatgpt.com и в приложениях компании. Отмечается, что пользователи ChatGPT Plus и Team уже могут попробовать поиск на сайте chatgpt.com или загрузить расширение для Chrome (открывается в новом окне), чтобы искать напрямую через адресную строку браузера.

«Все пользователи ChatGPT Plus и Team, а также пользователи списка ожидания SearchGPT получат доступ уже сегодня. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ в ближайшие несколько недель. В ближайшие месяцы мы распространим его на всех пользователей Free», – говорится в сообщении.

В начале апреля OpenAI открыла доступ к чат-боту ChatGPT для всех пользователей без необходимости регистрации. При этом регистрация предоставляет пользователю доступ к дополнительным опциям: например, сохранение и просмотр истории чатов, использование голосовых функций.

OpenAI занимается разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения. Через два месяца после появления новой предобученной генеративной модели ChatGPT-4 в марте 2023 г. число ее активных пользователей достигло 100 млн человек. Microsoft вложила в разработки OpenAI $13 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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