OpenAl запустила функцию поиска в ChatGPT для всех пользователей
Компания OpenAl (разработчик ChatGPT) предоставит доступ к поиску посредством ChatGPT для всех пользователей. Об этом говорится в сообщении компании.
Поиск будет доступен на сайте chatgpt.com и в приложениях компании. Отмечается, что пользователи ChatGPT Plus и Team уже могут попробовать поиск на сайте chatgpt.com или загрузить расширение для Chrome (открывается в новом окне), чтобы искать напрямую через адресную строку браузера.
«Все пользователи ChatGPT Plus и Team, а также пользователи списка ожидания SearchGPT получат доступ уже сегодня. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ в ближайшие несколько недель. В ближайшие месяцы мы распространим его на всех пользователей Free», – говорится в сообщении.
В начале апреля OpenAI открыла доступ к чат-боту ChatGPT для всех пользователей без необходимости регистрации. При этом регистрация предоставляет пользователю доступ к дополнительным опциям: например, сохранение и просмотр истории чатов, использование голосовых функций.
OpenAI занимается разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения. Через два месяца после появления новой предобученной генеративной модели ChatGPT-4 в марте 2023 г. число ее активных пользователей достигло 100 млн человек. Microsoft вложила в разработки OpenAI $13 млрд.