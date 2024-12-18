«Авито» приобрел рекламные сервисы AdRiver и Soloway
Крупнейший сайт объявлений «Авито» купил сервис управления интернет-рекламой AdRiver и платформу Soloway, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Первым на это обратил внимание РБК.
По данным ЕГРЮЛ, компании группы «Авито» ООО «КЕХ еКоммерц» и ООО «Авито Холдинг» стали владельцами 100% ООО «Интернест-Холдинг». Стоимость сделки официально не раскрывается.
Представители «Авито» сообщили РБК, что сделка будет закрыта до конца 2024 г. Топ-менеджеры продолжат работу в компании. Собеседник издания добавил, что приобретение сервисов компанией соответствует долгосрочной стратегии расширения ее рекламных возможностей, включая создание внешней рекламной сети в ближайшие годы.
AdRiver и Soloway входят в группу Internest, которая была создана в 1997 г. AdRiver занимается аудитом рекламных кампаний, а Soloway – запуском и таргетингом рекламы на различных платформах в интернете, мобильных приложениях и на Smart TV.