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«Авито» приобрел рекламные сервисы AdRiver и Soloway

Ведомости

Крупнейший сайт объявлений «Авито» купил сервис управления интернет-рекламой AdRiver и платформу Soloway, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Первым на это обратил внимание РБК.

По данным ЕГРЮЛ, компании группы «Авито» ООО «КЕХ еКоммерц» и ООО «Авито Холдинг» стали владельцами 100% ООО «Интернест-Холдинг». Стоимость сделки официально не раскрывается.

Представители «Авито» сообщили РБК, что сделка будет закрыта до конца 2024 г. Топ-менеджеры продолжат работу в компании. Собеседник издания добавил, что приобретение сервисов компанией соответствует долгосрочной стратегии расширения ее рекламных возможностей, включая создание внешней рекламной сети в ближайшие годы.

AdRiver и Soloway входят в группу Internest, которая была создана в 1997 г. AdRiver занимается аудитом рекламных кампаний, а Soloway – запуском и таргетингом рекламы на различных платформах в интернете, мобильных приложениях и на Smart TV.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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