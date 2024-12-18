«Коммерсантъ»: МТС выделит ключевые IT-подразделения в самостоятельную структуру

19 ноября корпорация объявила о финансовых и операционных результатах работы за III квартал. Согласно отчету предприятия, консолидированная выручка группы выросла на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 180,4 млрд руб. Чистая прибыль за указанный период составила 1 млрд руб. на фоне увеличения процентных расходов. Кроме того, в компании отчитались о росте OIBDA на 4,5% до 61,5 млрд руб.