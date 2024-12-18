«Коммерсантъ»: МТС выделит ключевые IT-подразделения в самостоятельную структуру
По данным издания, МТС утвердила план компании MWS (MTС Web Services), созданной в 2021 г., которая объединит работу искусственного интеллекта, больших данных и облачных сервисов. В нее могут войти «МТС диджитал», МТС AI, MWS (бывший МТС Cloud), Big Data и активы в области инноваций и кибербезопасности.
Как сообщают собеседники газеты, следующим шагом может стать проведение IPO нового объединения уже в качестве единой технологической фирмы, благодаря которому компания надеется привлечь инвестиции и снизить долговую нагрузку.
«Таким образом, выручка предприятия может составить 230 млрд руб. к 2030 г., пост главы новой структуры планируется отдать первому вице-президенту МТС по технологиям Павлу Воронину», – рассказал источник «Коммерсанта».
Другой источник, близкий к МТС, добавил, что в MWS могут войти также подразделения по кибербезопасности и VisionLabs.
16 декабря « Ведомости» писали о смене президента компании. После отставки Николаева МТС возглавила Инесса Галактионова, занимавшая до этого назначения должность первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу в фирме. Причины перемен в руководстве могут быть связаны и с финансовым положением внутри группы и в головной компании АФК «Система». По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, МТС пытается оптимизировать затраты и пройти период высоких ставок.
19 ноября корпорация объявила о финансовых и операционных результатах работы за III квартал. Согласно отчету предприятия, консолидированная выручка группы выросла на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 180,4 млрд руб. Чистая прибыль за указанный период составила 1 млрд руб. на фоне увеличения процентных расходов. Кроме того, в компании отчитались о росте OIBDA на 4,5% до 61,5 млрд руб.