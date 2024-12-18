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«Коммерсантъ»: МТС выделит ключевые IT-подразделения в самостоятельную структуру

Ведомости

МТС проводит реструктуризацию своих активов, в рамках которой планирует выделить ключевые IT-подразделения в самостоятельную структуру, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, МТС утвердила план компании MWS (MTС Web Services), созданной в 2021 г., которая объединит работу искусственного интеллекта, больших данных и облачных сервисов. В нее могут войти «МТС диджитал», МТС AI, MWS (бывший МТС Cloud), Big Data и активы в области инноваций и кибербезопасности.

Как сообщают собеседники газеты, следующим шагом может стать проведение IPO нового объединения уже в качестве единой технологической фирмы, благодаря которому компания надеется привлечь инвестиции и снизить долговую нагрузку.

«Таким образом, выручка предприятия может составить 230 млрд руб. к 2030 г., пост главы новой структуры планируется отдать первому вице-президенту МТС по технологиям Павлу Воронину», – рассказал источник «Коммерсанта».

Другой источник, близкий к МТС, добавил, что в MWS могут войти также подразделения по кибербезопасности и VisionLabs.

25 сентября президент МТС Вячеслав Николаев в интервью Forbes утверждал, что выведет на IPO до пяти компаний в ближайшие несколько лет. В числе первых было упомянуто направление рекламных технологий МТС Ads.

16 декабря « Ведомости» писали о смене президента компании. После отставки Николаева МТС возглавила Инесса Галактионова, занимавшая до этого назначения должность первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу в фирме. Причины перемен в руководстве могут быть связаны и с финансовым положением внутри группы и в головной компании АФК «Система». По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, МТС пытается оптимизировать затраты и пройти период высоких ставок.

19 ноября корпорация объявила о финансовых и операционных результатах работы за III квартал. Согласно отчету предприятия, консолидированная выручка группы выросла на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 180,4 млрд руб. Чистая прибыль за указанный период составила 1 млрд руб. на фоне увеличения процентных расходов. Кроме того, в компании отчитались о росте OIBDA на 4,5% до 61,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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