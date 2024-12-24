Мантуров: небо для гражданских дронов будет открыто по завершении спецоперации

Рынок БАС в гражданском секторе вырос год к году на 35% до 19,8 млрд руб. В среднем выручка компаний от продажи БАС на гражданский рынок в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросла на 55%, а от реализации услуг с применением БАС – на 14%. При этом аналитики отмечали, что в основном такой рост обеспечили продажи спецтехники для нужд спецоперации – объем продаж вырос на 318% относительно 2022 г.