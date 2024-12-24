Мантуров: небо для гражданских дронов будет открыто по завершении спецоперации
Небо для гражданских беспилотников будет открыто после завершения боевых действий на Украине, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Полеты беспилотных авиационных систем (БАС) разрешены только в регионах, где установлен экспериментальный правовой режим (ЭПР). 11 ноября такой режим был установлен на территории Нижегородской области постановлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
В конце 2023 г. Росавиация впервые выдала сертификаты летной годности на гражданские дроны. Документы были получены на два сельскохозяйственных дрона, им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP.
Сертификат летной годности необходим для подтверждения права беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) находиться в общем воздушном пространстве, исходя из технических характеристик дрона – высоты, дальности полета и др.
«Ведомости» со ссылкой на исследование российского рынка беспилотных авиационных систем (БАС) ассоциации «Аэронекст» в феврале писали, что российский рынок беспилотников в 2023 г. вырос на 129% по сравнению с 2022 г. и достиг отметки в 33,7 млрд руб.
Рынок БАС в гражданском секторе вырос год к году на 35% до 19,8 млрд руб. В среднем выручка компаний от продажи БАС на гражданский рынок в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросла на 55%, а от реализации услуг с применением БАС – на 14%. При этом аналитики отмечали, что в основном такой рост обеспечили продажи спецтехники для нужд спецоперации – объем продаж вырос на 318% относительно 2022 г.