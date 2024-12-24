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Мантуров: небо для гражданских дронов будет открыто по завершении спецоперации

Ведомости

Небо для гражданских беспилотников будет открыто после завершения боевых действий на Украине, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

Полеты беспилотных авиационных систем (БАС) разрешены только в регионах, где установлен экспериментальный правовой режим (ЭПР). 11 ноября такой режим был установлен на территории Нижегородской области постановлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В конце 2023 г. Росавиация впервые выдала сертификаты летной годности на гражданские дроны. Документы были получены на два сельскохозяйственных дрона, им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP.

Сертификат летной годности необходим для подтверждения права беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) находиться в общем воздушном пространстве, исходя из технических характеристик дрона – высоты, дальности полета и др.

«Ведомости» со ссылкой на исследование российского рынка беспилотных авиационных систем (БАС) ассоциации «Аэронекст» в феврале писали, что российский рынок беспилотников в 2023 г. вырос на 129% по сравнению с 2022 г. и достиг отметки в 33,7 млрд руб.

Рынок БАС в гражданском секторе вырос год к году на 35% до 19,8 млрд руб. В среднем выручка компаний от продажи БАС на гражданский рынок в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросла на 55%, а от реализации услуг с применением БАС – на 14%. При этом аналитики отмечали, что в основном такой рост обеспечили продажи спецтехники для нужд спецоперации – объем продаж вырос на 318% относительно 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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