Группа Т1 поработает над электроникой для гражданских беспилотников

По его словам, холдинг планирует полностью локализовать весь цикл производства беспилотных воздушных судов на базе индустриального парка «Руднево» в Москве. В конце мая Т1 запустила там сборку аграрных дронов «Рубин А50» и «К5» для мониторинга сельскохозяйственных угодий и лесных массивов, а также логистических дронов «Рубин К30».