Группа Т1 поработает над электроникой для гражданских беспилотников

Группа Т1 поработает над электроникой для гражданских беспилотниковЭксперты говорят, что сборка и монтаж элементов – посильная задача, а локализация микроэлектроники сложнее
Холдинг Т1 начнет разрабатывать электронику для беспилотных авиационных систем (БАС). Речь идет об электрических схемах и платах для аппаратов. Об этом «Ведомостям» рассказал директор Центра компетенций аэрокосмических технологий Т1 Константин Шадрин.
По его словам, холдинг планирует полностью локализовать весь цикл производства беспилотных воздушных судов на базе индустриального парка «Руднево» в Москве. В конце мая Т1 запустила там сборку аграрных дронов «Рубин А50» и «К5» для мониторинга сельскохозяйственных угодий и лесных массивов, а также логистических дронов «Рубин К30».
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