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Группа Т1 поработает над электроникой для гражданских беспилотников

Эксперты говорят, что сборка и монтаж элементов – посильная задача, а локализация микроэлектроники сложнее
Кристина Холупова
Развитие гражданских беспилотников в России затруднено тем, что многие регионы ввели жесткие ограничения на их полеты/ Максим Стулов / Ведомости

Холдинг Т1 начнет разрабатывать электронику для беспилотных авиационных систем (БАС). Речь идет об электрических схемах и платах для аппаратов. Об этом «Ведомостям» рассказал директор Центра компетенций аэрокосмических технологий Т1 Константин Шадрин.

По его словам, холдинг планирует полностью локализовать весь цикл производства беспилотных воздушных судов на базе индустриального парка «Руднево» в Москве. В конце мая Т1 запустила там сборку аграрных дронов «Рубин А50» и «К5» для мониторинга сельскохозяйственных угодий и лесных массивов, а также логистических дронов «Рубин К30».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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