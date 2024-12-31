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«Роскосмос» показал спутниковый снимок накрывшего Москву циклона

Ведомости

«Роскосмос» опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву 31 декабря. Кадры опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.

«К празднику столицу накрыл снегопад. Снимок с наших спутников – “Электро-Л” и “Арктика-М”», – говорится в сообщении.

«Ведомости» писали, что погода последние несколько дней 2024 г. в Москве будет «совсем не зимней», но 31 декабря холода вернутся и пойдет снег. Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что на Москву распространится глубокий циклон, центр которого будет находиться над Баренцевым морем.

Синоптики прогнозировали, что днем в последний день уходящего года температура начнет понижаться и к ночи опустится до -6 градусов. При этом такая погода также на три – четыре градуса превышает климатическую норму. Новый год москвичи и жители области встретят пусть с небольшим, но морозом, отметила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд говорил, что погода 31 декабря будет «сказочной»: слабый мороз и снег создадут «атмосферу уюта и волшебства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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