«Роскосмос» показал спутниковый снимок накрывшего Москву циклона
«Роскосмос» опубликовал снимок циклона, накрывшего Москву 31 декабря. Кадры опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.
«К празднику столицу накрыл снегопад. Снимок с наших спутников – “Электро-Л” и “Арктика-М”», – говорится в сообщении.
«Ведомости» писали, что погода последние несколько дней 2024 г. в Москве будет «совсем не зимней», но 31 декабря холода вернутся и пойдет снег. Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что на Москву распространится глубокий циклон, центр которого будет находиться над Баренцевым морем.
Синоптики прогнозировали, что днем в последний день уходящего года температура начнет понижаться и к ночи опустится до -6 градусов. При этом такая погода также на три – четыре градуса превышает климатическую норму. Новый год москвичи и жители области встретят пусть с небольшим, но морозом, отметила Позднякова.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд говорил, что погода 31 декабря будет «сказочной»: слабый мороз и снег создадут «атмосферу уюта и волшебства».