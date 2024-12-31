«Роскосмос» показал спутниковый снимок накрывшего Москву циклона

Синоптики прогнозировали, что днем в последний день уходящего года температура начнет понижаться и к ночи опустится до -6 градусов. При этом такая погода также на три – четыре градуса превышает климатическую норму. Новый год москвичи и жители области встретят пусть с небольшим, но морозом, отметила Позднякова.