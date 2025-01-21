FT: Huawei стремится отобрать у Nvidia долю рынка ИИ-чипов в Китае

Вашингтон стремился обуздать развитие искусственного интеллекта в Пекине с помощью экспортного контроля, направленного на препятствование развитию чувствительных технологий в Китае. В отличие от своих американских конкурентов, таких как OpenAi и Google, компании не могут получить доступ к самым передовым графическим процессорам в Китае. Но даже несмотря на то, что китайские группы могут приобрести только меньшие чипы Nvidia H20, предназначенные для соответствия экспортному контролю, менее мощные графические процессоры остаются очень востребованными, так как они считаются лучше местных альтернатив.