FT: Huawei стремится отобрать у Nvidia долю рынка ИИ-чипов в Китае
По информации газеты, ведущие компании по искусственному интеллекту в Китае полагаются на графические процессоры, изготовленные Nvidia, для обучения крупных языковых моделей (LLM). Вместо того, чтобы бросить вызов Nvidia в обучении ИИ, Huawei позиционирует свои новейшие процессоры Ascend Al в качестве оборудования выбора для китайских компаний, необходимого для вычислений, выполняемых LLM для создания ответа на вопрос со стороны пользователя.
Поскольку графические процессоры Nvidia и Ascend работают на разном ПО, Huawei помогает компаниям использовать другой программный инструмент, чтобы сделать две системы совместимыми. Один человек, знакомый с бизнесом Nvidia в Китае, сказал, что Huawei рассматривается внутри компании как самый серьезный конкурент в стране, добавив, что ее возможности для проектирования чипов были «продвинуты».
Вашингтон стремился обуздать развитие искусственного интеллекта в Пекине с помощью экспортного контроля, направленного на препятствование развитию чувствительных технологий в Китае. В отличие от своих американских конкурентов, таких как OpenAi и Google, компании не могут получить доступ к самым передовым графическим процессорам в Китае. Но даже несмотря на то, что китайские группы могут приобрести только меньшие чипы Nvidia H20, предназначенные для соответствия экспортному контролю, менее мощные графические процессоры остаются очень востребованными, так как они считаются лучше местных альтернатив.