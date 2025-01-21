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FT: Huawei стремится отобрать у Nvidia долю рынка ИИ-чипов в Китае

Ведомости

Huawei стремится захватить большую долю китайского рынка чипов искусственного интеллекта, на котором доминирует Nvidia, помогая местным компаниям использовать свой конкурирующий софт для задач по «выводу» данных, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации газеты, ведущие компании по искусственному интеллекту в Китае полагаются на графические процессоры, изготовленные Nvidia, для обучения крупных языковых моделей (LLM). Вместо того, чтобы бросить вызов Nvidia в обучении ИИ, Huawei позиционирует свои новейшие процессоры Ascend Al в качестве оборудования выбора для китайских компаний, необходимого для вычислений, выполняемых LLM для создания ответа на вопрос со стороны пользователя.

Поскольку графические процессоры Nvidia и Ascend работают на разном ПО, Huawei помогает компаниям использовать другой программный инструмент, чтобы сделать две системы совместимыми. Один человек, знакомый с бизнесом Nvidia в Китае, сказал, что Huawei рассматривается внутри компании как самый серьезный конкурент в стране, добавив, что ее возможности для проектирования чипов были «продвинуты».

Вашингтон стремился обуздать развитие искусственного интеллекта в Пекине с помощью экспортного контроля, направленного на препятствование развитию чувствительных технологий в Китае. В отличие от своих американских конкурентов, таких как OpenAi и Google, компании не могут получить доступ к самым передовым графическим процессорам в Китае. Но даже несмотря на то, что китайские группы могут приобрести только меньшие чипы Nvidia H20, предназначенные для соответствия экспортному контролю, менее мощные графические процессоры остаются очень востребованными, так как они считаются лучше местных альтернатив.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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