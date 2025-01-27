Фонд НТИ вложил 60 млн рублей в разработку сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж»
Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы (ФСТ НТИ) инвестировал 60 млн руб. в проект разработки сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж», реализуемый компанией «3Д Исследования и разработки». Компания является участником космического акселератора фонда «Восход», якорным инвестором которого выступает группа «Интеррос» Владимира Потанина. Ранее «Восход» уже вложил в проект 120 млн руб. Сейчас проект находится на этапе завершения эскизного проектирования. О сделке «Ведомостям» сообщили представители фондов и самой компании.
Ракета-носитель «Воронеж» предназначена для вывода на околоземную орбиту до 250 кг полезной нагрузки. Ее взлетная масса составит 35 т, а основное применение – формирование, обслуживание и восполнение низкоорбитальных спутниковых группировок на высоте 500 км. Две модификации жидкостных ракетных двигателей для первой и второй ступеней разрабатываются специалистами самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» (входит в «Ростех»).
Инвестиции ФСТ и «Восхода» направлены на завершение эскизного проектирования космического ракетного комплекса, включающего ракету-носитель и жидкостный ракетный двигатель, а также на создание конструкторского макета второй ступени. Соглашение между фондами и компанией предусматривает возможность дальнейшего финансирования проекта.
Сверхлегкие ракеты-носители, такие как «Воронеж», способны решить проблему частого вывода малых спутников на орбиту. В отличие от ракет среднего и тяжелого класса, которые используются сегодня, сверхлегкие ракеты могут запускаться чаще и выводить коммерческие спутники на нужные орбиты с запланированной частотой. Это особенно актуально на фоне растущего спроса на услуги оперативного вывода спутников, связанного с расширением спутниковых группировок, обеспечивающих услуги связи.
По оценкам фонда «Восход», к 2035 г. объем пусковых услуг на сверхлегких ракетах может достичь 20-25 пусков в год, а общая стоимость таких услуг – до 20 млрд руб.
Фонд «Восход», созданный в 2022 г., управляет активами на сумму 18 млрд руб. и инвестирует в наукоемкие проекты, включая космические технологии, робототехнику и биомедицину. В его портфеле также проект компании ОКБ «Кулон», разрабатывающей сверхлегкую ракету-носитель Paragon.
Фонд суверенных технологий НТИ, учрежденный в декабре 2022 г., фокусируется на инвестициях в ключевые технологические отрасли, включая космос, беспилотную авиацию, искусственный интеллект и робототехнику. Совокупный объем инвестиционных обязательств ФСТ и его субфондов составляет порядка 9,3 млрд руб. с потенциалом увеличения до 62 млрд руб.