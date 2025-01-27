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Фонд НТИ вложил 60 млн рублей в разработку сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж»

Ведомости

Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы (ФСТ НТИ) инвестировал 60 млн руб. в проект разработки сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж», реализуемый компанией «3Д Исследования и разработки». Компания является участником космического акселератора фонда «Восход», якорным инвестором которого выступает группа «Интеррос» Владимира Потанина. Ранее «Восход» уже вложил в проект 120 млн руб. Сейчас проект находится на этапе завершения эскизного проектирования. О сделке «Ведомостям» сообщили представители фондов и самой компании.

Ракета-носитель «Воронеж» предназначена для вывода на околоземную орбиту до 250 кг полезной нагрузки. Ее взлетная масса составит 35 т, а основное применение – формирование, обслуживание и восполнение низкоорбитальных спутниковых группировок на высоте 500 км. Две модификации жидкостных ракетных двигателей для первой и второй ступеней разрабатываются специалистами самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» (входит в «Ростех»).

Инвестиции ФСТ и «Восхода» направлены на завершение эскизного проектирования космического ракетного комплекса, включающего ракету-носитель и жидкостный ракетный двигатель, а также на создание конструкторского макета второй ступени. Соглашение между фондами и компанией предусматривает возможность дальнейшего финансирования проекта.

Сверхлегкие ракеты-носители, такие как «Воронеж», способны решить проблему частого вывода малых спутников на орбиту. В отличие от ракет среднего и тяжелого класса, которые используются сегодня, сверхлегкие ракеты могут запускаться чаще и выводить коммерческие спутники на нужные орбиты с запланированной частотой. Это особенно актуально на фоне растущего спроса на услуги оперативного вывода спутников, связанного с расширением спутниковых группировок, обеспечивающих услуги связи.

По оценкам фонда «Восход», к 2035 г. объем пусковых услуг на сверхлегких ракетах может достичь 20-25 пусков в год, а общая стоимость таких услуг – до 20 млрд руб.

Фонд «Восход», созданный в 2022 г., управляет активами на сумму 18 млрд руб. и инвестирует в наукоемкие проекты, включая космические технологии, робототехнику и биомедицину. В его портфеле также проект компании ОКБ «Кулон», разрабатывающей сверхлегкую ракету-носитель Paragon.

Фонд суверенных технологий НТИ, учрежденный в декабре 2022 г., фокусируется на инвестициях в ключевые технологические отрасли, включая космос, беспилотную авиацию, искусственный интеллект и робототехнику. Совокупный объем инвестиционных обязательств ФСТ и его субфондов составляет порядка 9,3 млрд руб. с потенциалом увеличения до 62 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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