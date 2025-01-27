Фонд НТИ вложил 60 млн рублей в разработку сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж»

Сверхлегкие ракеты-носители, такие как «Воронеж», способны решить проблему частого вывода малых спутников на орбиту. В отличие от ракет среднего и тяжелого класса, которые используются сегодня, сверхлегкие ракеты могут запускаться чаще и выводить коммерческие спутники на нужные орбиты с запланированной частотой. Это особенно актуально на фоне растущего спроса на услуги оперативного вывода спутников, связанного с расширением спутниковых группировок, обеспечивающих услуги связи.