«Ростелеком» оценил ущерб от обрыва кабеля в Балтийском море

Обрыв кабеля произошел после неоднократных повреждений в Балтике. В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Позже, 26 января, в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC).