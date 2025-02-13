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«Ростелеком» оценил ущерб от обрыва кабеля в Балтийском море

Ведомости

Ущерб от повреждения подводного кабеля «Ростелекома» в Балтийском море составляет несколько десятков миллионов рублей, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Это несколько десятков миллионов рублей», – сказал он (цитата по ТАСС). Осеевский сообщил, что характер повреждения кабеля «вызывает много вопросов».

8 февраля «Ростелеком» сообщил о повреждении своего подводного кабеля в Балтийском море. На абонентов «Ростелекома» ситуация влияния не оказала, добавили в представительстве. О повреждении изначально сообщили в Финляндии. В госкомпании говорили, что кабель мог быть поврежден якорем иностранного судна.

Обрыв кабеля произошел после неоднократных повреждений в Балтике. В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Позже, 26 января, в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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