«Ростелеком» оценил ущерб от обрыва кабеля в Балтийском море
Ущерб от повреждения подводного кабеля «Ростелекома» в Балтийском море составляет несколько десятков миллионов рублей, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Это несколько десятков миллионов рублей», – сказал он (цитата по ТАСС). Осеевский сообщил, что характер повреждения кабеля «вызывает много вопросов».
8 февраля «Ростелеком» сообщил о повреждении своего подводного кабеля в Балтийском море. На абонентов «Ростелекома» ситуация влияния не оказала, добавили в представительстве. О повреждении изначально сообщили в Финляндии. В госкомпании говорили, что кабель мог быть поврежден якорем иностранного судна.
Обрыв кабеля произошел после неоднократных повреждений в Балтике. В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Позже, 26 января, в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC).