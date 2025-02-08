«Ростелеком» подтвердил повреждение российского кабеля в Балтийском море
«Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия [был] поврежден подводный кабель "Ростелекома"», – говорится в сообщении.
На абонентов "Ростелекома" ситуация влияния не оказала, добавили в представительстве, ведутся восстановительные работы.
8 февраля о повреждении подводного кабеля сообщили в Финляндии. Об этом сообщили в береговой охране республики, российское судно ремонтирует оборванный кабель.
В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывали с Россией. В Кремле не стали отвечать на вопрос о захваченном финнами судне с нефтью, назвав его «узкопрофильным вопросом».
26 января в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), передавало агентство LETA. Повреждение также возникло из-за «внешнего воздействия».