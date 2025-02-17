Южная Корея временно заблокировала приложение DeepSeek
Правительство Южной Кореи приостановило работу приложения китайского искусственного интеллекта DeepSeek из-за несоответствия законодательству о защите персональных данных, сообщает Yonhap.
Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи сообщила, что сервис был заблокирован 15 февраля и будет работать заново после «исправлений», которые будут внесены в соответствии с законами республики. В прошлом месяце комиссия направила DeepSeek официальный запрос с просьбой разъяснить методы сбора и обработки данных.
Компания назначила своего представителя в Южной Корее. Она признала проблему, возникшую в связи с соблюдением законов, и выразила готовность сотрудничать с корейским правительством.
В начале января китайская DeepSeek выпустила модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и других американских конкурентов. По данным компании, R1 конкурирует с продуктами ведущих разработчиков или превосходит их по нескольким отраслевым показателям и при этом стоит в разы дешевле.
В конце января власти Италии заблокировали DeepSeek. Это следовало из сообщения управления по защите персональных данных (GPDP) Италии. GPDP обращалось к технологической компании, но получило ответ о том, что DeepSeek не работают в Италии, в связи с чем «европейское законодательство к ним не применимо».