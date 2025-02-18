Компании из Китая увеличили траты на рекламу в VK почти в три раза в 2024 году
По итогам прошлого года общие траты на продвижение в VK китайских рекламодателей достигли 2,2 млрд руб., 1,5 млрд из которых составили расходы за первые три квартала. В указанный период на долю компаний из Китая пришлось примерно 3% от общей рекламной выручки VK, которая, согласно доступной отчетности компании, превысила 65 млрд руб. за январь - сентябрь прошлого года. Финансовый отчет VK за весь 2024 г. на данный момент еще не опубликован.
По данным VK, в 2023 г. доля китайских рекламодателей была ниже 1%. В 2024 г. они заняли второе место по объему расходов на продвижение, уступив лишь российским брендам. Стинский отметил, что в отдельно взятом IV квартале прошлого года траты компаний из Китая на продвижение значительно выросли к предыдущим кварталам, достигнув свыше 750 млн руб. В компании хотят сохранить и преумножить такую динамику, в том числе с помощью адаптации и упрощения работы с рекламными инструментами для пользователей из КНР. К примеру, по словам Стинского, в рекламном кабинете пользователей появился китайский язык.
Видеоигры стали наиболее востребованной и быстрорастущей категорией среди рекламодателей из Китая: в прошлом году траты на продвижение в этом секторе увеличились в 2,9 раза в годовом исчислении. К числу популярных относятся также такие направления, как «отдых и развлечения» (рост год к году - в 4,3 раза), «электронная коммерция» (в семь раз), «СМИ» (почти в 10 раз), «бытовая техника и электроника» (более чем в два раза).
10 февраля «Ведомости. Технологии» писали, что в 2024 г. инвестиции в нативную рекламу на платформе «VK Видео» составили свыше 2,4 млрд руб., что в два раза больше, чем в предыдущем году. В компании отмечали, что основная доля рекламных интеграций приходится на собственные проекты. За год на платформе вышло более 3000 единиц эксклюзивного контента. К числу проектов с самым большим количеством рекламных интеграций относятся шоу «Натальная карта», «Кстати», «Женский форум», «Большое шоу», «Сессия» и «Дикая кухня». В качестве рекламодателей чаще всего выступают компании из сфер финансов, ритейла, интернет-торговли, сферы красоты и FMCG.