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Компании из Китая увеличили траты на рекламу в VK почти в три раза в 2024 году

Ведомости

Расходы китайских компаний на рекламу в VK выросли почти в три раза по результатам 2024 г., сообщил директор по продукту «VK Реклама» Яков Стинский в беседе с РБК.

По итогам прошлого года общие траты на продвижение в VK китайских рекламодателей достигли 2,2 млрд руб., 1,5 млрд из которых составили расходы за первые три квартала. В указанный период на долю компаний из Китая пришлось примерно 3% от общей рекламной выручки VK, которая, согласно доступной отчетности компании, превысила 65 млрд руб. за январь - сентябрь прошлого года. Финансовый отчет VK за весь 2024 г. на данный момент еще не опубликован.

По данным VK, в 2023 г. доля китайских рекламодателей была ниже 1%. В 2024 г. они заняли второе место по объему расходов на продвижение, уступив лишь российским брендам. Стинский отметил, что в отдельно взятом IV квартале прошлого года траты компаний из Китая на продвижение значительно выросли к предыдущим кварталам, достигнув свыше 750 млн руб. В компании хотят сохранить и преумножить такую динамику, в том числе с помощью адаптации и упрощения работы с рекламными инструментами для пользователей из КНР. К примеру, по словам Стинского, в рекламном кабинете пользователей появился китайский язык.

Видеоигры стали наиболее востребованной и быстрорастущей категорией среди рекламодателей из Китая: в прошлом году траты на продвижение в этом секторе увеличились в 2,9 раза в годовом исчислении. К числу популярных относятся также такие направления, как «отдых и развлечения» (рост год к году - в 4,3 раза), «электронная коммерция» (в семь раз), «СМИ» (почти в 10 раз), «бытовая техника и электроника» (более чем в два раза).

10 февраля «Ведомости. Технологии» писали, что в 2024 г. инвестиции в нативную рекламу на платформе «VK Видео» составили свыше 2,4 млрд руб., что в два раза больше, чем в предыдущем году. В компании отмечали, что основная доля рекламных интеграций приходится на собственные проекты. За год на платформе вышло более 3000 единиц эксклюзивного контента. К числу проектов с самым большим количеством рекламных интеграций относятся шоу «Натальная карта», «Кстати», «Женский форум», «Большое шоу», «Сессия» и «Дикая кухня». В качестве рекламодателей чаще всего выступают компании из сфер финансов, ритейла, интернет-торговли, сферы красоты и FMCG.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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