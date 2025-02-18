Компании из Китая увеличили траты на рекламу в VK почти в три раза в 2024 году

Видеоигры стали наиболее востребованной и быстрорастущей категорией среди рекламодателей из Китая: в прошлом году траты на продвижение в этом секторе увеличились в 2,9 раза в годовом исчислении. К числу популярных относятся также такие направления, как «отдых и развлечения» (рост год к году - в 4,3 раза), «электронная коммерция» (в семь раз), «СМИ» (почти в 10 раз), «бытовая техника и электроника» (более чем в два раза).